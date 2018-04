USA | senatori chiedono alle banche di declassificare dati di uomini d' affari russi

I senatori USA ? Non s'intendono di social : 'Facebook è come Twitter?', 'Il suo è un monopolio?', 'Su WhatsApp si mandano le email?'. I senatori che martedì hanno ascoltato le parole del fondatore e numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg, ...

USA : senatori propongono sanzioni contro Turchia per acquisti armi russe - : "La nostra lettera si riferisce concretamente ai negoziati tra Russia e alcuni paesi per l'acquisto dei sistemi antiaerei missilistici russi S-400, e se questo tipo di transazioni possano provocare ...

Compravendita senatori - indagine della Corte dei Conti sul danno erariale caUSAto da Berlusconi all’Italia : Il “privato corruttore” Silvio Berlusconi – come lo ha definito la sentenza di appello che ha sancito la prescrizione del reato – rischia di dover risarcire di tasca propria lo Stato per il “danno di immagine” e gli effetti sullo spread. Lo scrivono Il Tempo e il sito di Repubblica, dando conto di un’indagine della Corte dei Conti del Lazio sui 3 milioni di euro versati nel 2006 dall’ex premier al ...