Usa - Macron al Congresso | ' Collaborazione e multilateralismo'

Macron al Congresso Usa : sì al multilateralismo. L'Iran non avrà mai armi nucleari : Dopo i sorrisi e le pacche sulle spalle, emergono le differenze con Trump su nucleare iraniano, guerre commerciali e cambiamento climatico. Il presidente francese: "Non c'è un pianeta B"

Clima - Macron al Congresso Usa : “Non c’è un pianeta B” : “Non c’è un pianeta B”. questo l’appello del presidente francese Emanuel Macron che parlando al Congresso degli Stati Uniti difende la lotta ai cambiamenti Climatici. “Abbiamo l’obbligo di di dare ai nostri figli un pianeta vivibile. Sono sicuro che un giorno gli Stati Uniti torneranno a far parte dell’accordo di Parigi”, ha aggiunto suscitando gli applausi e l’entusiasmo dei democratici in ...

Macron al Congresso Usa : «No a isolazionismo - lavoriamo sul clima» : «Ci sono due vie per procedere: potremmo scegliere l'isolazionismo, cosa che può tentare, ma chiudere la porta non impedirà al mondo di avanzare. L'isolazionismo è una minaccia», ha detto Macron con ...

Nucleare Iran - Macron in Usa da Trump : “Possibile lavorare a un nuovo accordo” : “Voglio un nuovo accordo con fondamenta solide”. Nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Emmanuel Macron, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è tornato a ribadire la propria volontà di non rinnovare l’intesa sul Nucleare Iraniano stretta nel 2015 da Barack Obama. Se Teheran minaccerà gli Usa in qualche modo, ha ribadito il tycoon, pagherà un prezzo come pochi Paesi hanno pagato. La risposta Iraniana è ...

Usa - Macron : insieme per multilateralismo : 17.07 "Ogni famiglia, ogni amicizia ha differenze", ma "è insieme che potremo resistere ai nazionalismi e costruire un nuovo multilateralismo". Così il presidente francese Macron alla Casa Bianca, dove ha poi esortato alla lotta comune contro il terrorismo,la non proliferazione e a lavorare per un "commercio equo e giusto". "Questo è il momento per essere forti, siamo forti e uniti,onorando il nostro passato e guardando al futuro con fiducia e ...

