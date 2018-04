Usa | l' Italia del franchising sbarca a New York

Due italiani sono stati arrestati a Liverpool per tentato omicidio - sono accUsati di aver aggredito un uomo prima di Liverpool-Roma : Due cittadini italiani di 25 e 26 anni sono stati arrestati dalla polizia britannica a Liverpool per aver aggredito un uomo di 53 anni prima della partita di martedì sera tra Roma e Liverpool. L’uomo aggredito, che secondo alcune testimonianze The post Due italiani sono stati arrestati a Liverpool per tentato omicidio, sono accusati di aver aggredito un uomo prima di Liverpool-Roma appeared first on Il Post.

L'Italia spaccata sull'Appennino dalla E45 chiUsa. La rabbia degli utenti : 'Due ore in più di viaggio con la deviazione' : Italia divisa a metà con la Statale Tiberina 3bis interrotta in quota. Non c'è davvero pace per la E45 : ieri, nel tardo pomeriggio, un vasto incendio si è verificato all'interno della galleria Monte ...

Supergirl 3 sconvolge Sam rivelando la sua doppia identità : messa in onda in paUsa in Italia : Cambia la programmazione Italiana di Supergirl 3 mentre negli Usa è andato in onda un episodio epico, il numero 15, in cui finalmente la verità è venuta a galla anche per Sam. In "In Search of Lost Time" Lena si è occupata dell'amica e di farle capire che la terribile e temuta Reign, in realtà, ha proprio il suo volto e per farlo ha dovuto far venir fuori il suo lato oscuro e mostrarglielo. La presa di coscienza da parte di Sam è destinata a ...

Equitazione - Completo : Arianna Schivo al top a Vairano. L’Italia si gode SUsanna Bordone e scopre Simone Sordi e Fosco Girardi : Arianna Schivo e Susanna Bordone sono i volti di un’Italia viva e coriacea, che, nonostante l’assenza di una vera punta di diamante, si erge a protagonista a Vairano, dove è andato in scena il concorso internazionale di Completo. La Schivo ha strappato con i denti la vittoria del titolo italiano, chiudendo all’ottavo posto la prova individuale del prestigioso CICO3* e diventando la nuova campionessa nazionale, dal momento che è ...

Giro d’Italia 2018 : Lance Armstrong sarà alla grande partenza da GerUsalemme : Risolti definitivamente i problemi con la giustizia, con il patteggiamento arrivato nei giorni scorsi, Lance Armstrong torna a far parlar di sé in ambito ciclistico. Lo statunitense ha deciso di presentarsi in quel di Gerusalemme per la grande partenza del Giro d’Italia 2018, dove commenterà le prime tre tappe. Questo il suo annuncio sul suo podcast: “Una grande partenza di questo livello in un paese così lontano dall’Europa è ...

Usa : non vediamo l'ora di lavorare con nuovo governo italiano : New York, 23 apr. , askanews, Per gli Stati Uniti di Donald Trump, come era per l'America di Barack Obama, l'Italia resta 'uno dei nostri alleati più stretti'. E nel giorno in cui il presidente della ...

Aprilia - debutta in Usa versione V4 italiana ispirata MotoGp : E' stata presentata in occasione del Gran Premio delle Americhe a Austin , Texas, , terza tappa del Campionato del Mondo MotoGp 2018. Spinta dal motore 1000cc 4 cilindri a V di 65° e capace di 201 CV,...

Raccolte oltre 182mila tonnellate di oli lubrificanti Usati - CONOU : “L’Italia è a un passo dall’obiettivo del 100%” : Un aumento di 5.000 tonnellate della raccolta, vicina ormai al 100% potenziale recuperabile, e una percentuale di riciclo tramite rigenerazione che si conferma ai massimi livelli. Sono i dati resi noti dal Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali usati nel corso del Villaggio per la Terra, la manifestazione organizzata da Earth Day Italia a Roma alla quale il CONOU partecipa per la prima volta come main ...

Think Tech Italia - quarto anno in Usa per eMerge Americas : Roma, 23 apr. , askanews, 'Ricercare, Investire e Innovare per crescere: questo è il messaggio di Think Tech Italia 2018 alle imprese Italiane per poter essere competitive e misurarsi in un mercato ...

Giro d’Italia 2018 : tappe e percorso - partenza da GerUsalemme Video : Archiviate le classiche del Nord, con la Liegi-Bastogne-Liegi [Video] come ultimo appuntamento. Gli appassionati di #Ciclismo aspetteranno il via del #Giro d'Italia. La 101ª edizione della corsa rosa si disputera' dal 4 al 27 maggio 2018 e si articolera' in 21 tappe. La partenza sara' fissata da Gerusalemme, in Israele, per la prima volta al di fuori dei confini extraeuropei. La conclusione, invece, sara' a Roma, per un Giro d’Italia che fara' ...

Equitazione - Completo : Arianna Schivo vince il titolo italiano! Azzurri terzi in Coppa delle Nazioni a Vairano - brilla SUsanna Bordone : Arianna Schivo è la campionessa italiana di Completo, l’Italia è terza in Coppa delle Nazioni. Questi sono i principali verdetti del concorso internazionale di Vairano, valido per la classifica della FEI Nations Cup 2018. L’ottavo posto della Schivo nel CICO3* è stato sufficiente per lasciarsi alle spalle il resto della pattuglia italiana e per conquistare gli Assoluti 2018, coronando una rimonta sensazionale nell’ultima ...

Moto3 Usa : italiani alla riscossa - vince Martin : AUSTIN - italiani protagonisti con Enea Bastianini e Marco Bezzecchi sul podio, da ricordare anche la quarta piazza di Andrea Migno e la quinta di Fabio Di Giannantonio. Quattro italiani nei primi 5 ...

Tennis - Fed Cup : resa Errani con la Mertens : Italia-Belgio chiUsa : 0-3 : Errani sempre più abbacchiata e impotente contro i servizi a 180 km orari della numero 17 al mondo e finale di set con un altro break per il 6-1. GARBIN - Tathiana Garbin, capitano azzurro ha ...