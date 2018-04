: Gli stati Usa dove la #flattax c'è già. Partiamo dall’Illinois che in termini di corruzione, debito e aziende in fu… - reportrai3 : Gli stati Usa dove la #flattax c'è già. Partiamo dall’Illinois che in termini di corruzione, debito e aziende in fu… - ferruccio_zara : RT @CesareSacchetti: Un bambino in Yemen stringe la testa del padre ucciso dai bombardamenti sauditi. Se fosse successo in Siria, Saviano g… - Bobbio65M : RT @CesareSacchetti: Un bambino in Yemen stringe la testa del padre ucciso dai bombardamenti sauditi. Se fosse successo in Siria, Saviano g… -

a una settimana dall'uscita, è in questo momento ilpiù venduto in America, con oltre 600 mila copie e il volume in lingua inglese più comprato nel mondo. Unscandalo che racconta il ...(Di mercoledì 25 aprile 2018)