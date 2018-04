Universiadi a Napoli | vertice a Roma sui posti letto per gli atleti

Universiadi - Latella 'Napoli deve farcela' : 'Il periodo di limbo tra il decreto di nomina del commissario e l'approvazione della Corte dei conti non è stato inutile, lo abbiamo trascorso predisponendo gl atti per iniziare subito un'impresa che, ...

Universiadi : per la Fisu Napoli ce la farà : 'Siamo alla stretta finale. Se tutti lavorano e vengono bandite le gare Napoli ce la farà di sicuro'. Lo ha detto Marc Vandenplas, direttore della Fisu per l'Universiade 2019 di Napoli. Vandenplas in ...