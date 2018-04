Unicef | nel mondo un bambino ogni due minuti muore per malaria

Giornata Mondiale dell’Acqua - Unicef : un lusso per miliardi di persone nel mondo : In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che ricorrerà domani, l’Unicef ricorda che i bambini sono i più colpiti dalla mancanza di accesso all’acqua sicura, perché esposti a maggiori rischi per la loro salute e istruzione. Ogni giorno oltre 700 bambini muoiono per malattie legate ad acqua non pulita e scarse condizioni igienico-sanitarie; ancora oggi nel mondo circa 2,1 miliardi di persone non hanno accesso ad acqua ...

Siria - Unicef : Nel 2017 sono stati uccisi il doppio dei bambini del 2016 : ... la popolazione raccoglie acqua non pulita dall'Eufrate' Leggi Tutto » Minori, Unicef: '28 milioni di bambini sradicati a causa dei conflitti' 31 gennaio 2017 Nessun commento ROMA "Nel mondo 28 ...

Unicef : nel mondo 520 milioni di bambini fuori dalle statistiche : Secondo un nuovo rapporto dell’Unicef, Progress for Children in the SDG Era (I progressi per i bambini nell’era degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile), sono almeno 520 milioni i bambini che vivono in Paesi in cui mancano completamente dati su almeno due terzi degli indicatori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sui bambini o in cui mancano dati sufficienti per valutarne i progressi, rendendo i bambini effettivamente non compresi ...

Siria : Unicef - oltre 1000 bambini uccisi o feriti nel 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Unicef : un milione di neonati muore nel giorno della nascita : Ogni anno, 2,6 milioni di neonati nel mondo non sopravvivono al primo mese di vita, circa 7.000 neonati ogni giorno. Un milione di loro muore lo stesso giorno in cui nasce. Secondo il nuovo rapporto dell'Unicef 'Ogni bambino è vita', il ...

Unicef : “Ogni anno un milione di neonati muore nel primo giorno di vita” : Ogni anno, 2,6 milioni di neonati nel mondo non sopravvivono al primo mese di vita. Si tratta di circa 7mila neonati ogni giorno. Un milione di loro muore lo stesso giorno in cui nasce. Secondo il rapporto dell’Unicef, Ogni bambino è vita, il tasso di mortalità neonatale a livello mondiale rimane allarmante, soprattutto nei Paesi più poveri. I bambini nati in Giappone, Islanda e Singapore hanno la probabilità di sopravvivenza più alta, ...

Sanità - Unicef : 1 milione di neonati muore nel primo giorno di vita : Ogni anno 2,6 milioni di neonati nel mondo non sopravvivono al primo mese di vita, circa 7.000 neonati ogni giorno. E un milione muore lo stesso giorno in cui nasce. E’ quanto emerge dal nuovo Rapporto dell’Unicef ‘Ogni bambino è vita‘, secondo cui il tasso di mortalità neonatale a livello globale rimane allarmante, in particolare nei Paesi più poveri del mondo. I bambini nati in Giappone, Islanda e Singapore hanno la ...