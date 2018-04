Un governo M5s-Pd? Purché sia di sinistra

Nel M5s non tutti sono entusiasti di un governo con il Pd : ... 'Perché no? Io sono fiducioso per un governo che tenga conto che la forza politica più votata in Italia e sulla quale tutti gli italiani ripongono le proprie speranze vada al governo. Vada ...

Nel M5s non tutti sono entusiasti di un governo con il Pd : La chiusura certificata 'solennemente' alla fine è arrivata. Luigi Di Maio, dopo l'incontro con Roberto Fico per le consultazioni, è stato chiaro: fine delle trattative tra M5s e Lega. Il 'forno' è chiuso. "Il discorso con la Lega si chiude del tutto" ha detto il Capo politico 5 stelle perché, ha sottolineato, "in circa 50 giorni abbiamo provato in tutti i modi e ...

Riforma pensioni/ Il commento di Elsa Fornero al contratto di governo M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Il commento di Elsa Fornero al contratto di Governo M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 aprile(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:26:00 GMT)

ACORDO PD M5S/ governo - Martina incontra Fico e apre a Di Maio - Fassino si chiede : “Abbiamo alternative?” : Accordo M5S PD, Governo: Martina incontra Fico e apre a Di Maio, i Dem si spaccano: virale l’hashtag #senzadime. Potrebbe scatenarsi la rivolta in seno al Partito Democratico(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:49:00 GMT)

Matteo Salvini - perché un governo M5s - Pd sarebbe la sua più grande fortuna : La strada per un governo a guida del Movimento Cinque stelle con il sostegno del Partito democratico sembra ormai spianata. Dal fronte grillino, lo stesso Luigi Di Maio ha fatto capire chiaro e tondo ...

governo : da Renzi no a M5S - pronti a conta in Direzione/Adnkronos : Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Nessuna apertura ai 5 Stelle. Questa l’indicazione che arriva da palazzo Giustiniani dove oggi Matteo Renzi ha seguito la giornata delle consultazioni di Roberto Fico. E se qualcuno volesse mettere in discussione la linea, c’è la Direzione per farlo. “La linea non la dà il reggente, la dà la Direzione”, si osserva tra i parlamentari vicini all’ex-segretario. E i numeri ...

governo : da Renzi no a M5S - pronti a conta in Direzione/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – A fine giornata, Martina fa sapere di essere soddisfatto dai tanti che si sono espressi a favore della sua linea più aperturista. E tra questi non solo i ‘dialoganti’ già usciti allo scoperto. Per dire, c’è anche il ministro Marianna Madia.” Piena condivisione delle parole di @maumartina all’esito del colloquio con il Presidente @Roberto_Fico”, scrive Madia su twitter. Dal fronte Renziano ...

governo - il renziano Verducci : “Accordo con M5s? Voterò no. Due forze incompatibili non possono stare insieme” : “Io non penso non credo ci siano le condizioni per un accordo con il M5s”. Il senatore renziamo Francesco Verducci lascia la sede de ‘Il Nazareno’ poco dopo Matteo Orfini (che però esce in auto, dopo aver affidato la sua contrarietà a un eventuale accordo per formare il Governo con il M5S ai social). “Noi abbiamo un mandato che è quella dell’ultima direzione nazionale, che prevede che il Pd stia ...

governo - il Decalogo del M5S? Un viatico per altri Mario Monti Così Di Maio torna al 2011. Analisi : Il Decalogo consegnato dal Professor Della Cananea è un'opera di imprinting, un messaggio che chi controlla il 5 Stelle utilizza per riconsegnare ideologicamente i cervelli degli italiani ai tecnici (siano essi economisti, banchieri o giudici)... Segui su affaritaliani.it

governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>In corso l'incontro con il M5S : Ore 18:00 - La delegazione del MoVimento 5 Stelle composta da Luigi Di Maio e i capigruppo di Senato e Camera Danilo Toinelli e Giulia Grillo è arrivata a Montecitorio per incontrare Roberto Fico.Ore 15:41 - Il prossimo appuntamento è per l'incontro del Presidente della Camera Roberto Fico con la delegazione del MoVimento 5 Stelle, i suoi compagni di partito Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. l'incontro è fissato per le ore ...

governo : Di Maio - con 338 parlamentari M5S non può essere opposizione : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo 338 parlamentari e con questa forza un partito deve dare un Governo del cambiamento del Paese. Ovviamente con 338 parlamentari non può esistere opposizione: o si va al Governo o si torna al voto”. Così Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. L'articolo Governo: Di Maio, con 338 parlamentari M5S non può essere opposizione sembra essere il ...