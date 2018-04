Un bis d’eccezione per il Live On Tour di Harry Styles a Melbourne | l’omaggio del

optimaitalia

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Un omaggio speciale durante ilOndi, in Australia. Durante la seconda tappa australiana dellanée, il cantante ha regalato al pubblico un bis finale a sorpresa.Verso la fine del concerto di ieri sera aha aggiunto una modifica alla scaletta del concerto, oltre alle esibizioni finali in From the dining table, The chain e Kiwi. Il cantante britannico, infatti, si è intrattenuto insieme al pubblico sulle note di Horses, un brano interpretato da Daryl Braithwaite, celebre cantante australiano.The Horses è una canzone scritta da Rickie Lee Jones e Walter Becker, cantata originariamente da Jones stessa. Tra le versioni più celebri del brano, proprio quella di Daryl Braithwaite, incisa nel 1990, che ha raggiunto il primo posto della classifica di vendite in Australia. Nel Paese è considerato un "inno nazionale"....