Ue | i più inquinanti allevamenti finanzia Accusa Greenpeace Una grande vergogna e

L’inchiesta di Greenpeace : i fondi comunitari “finanziano alcuni degli allevamenti più inquinanti in UE” : Un’inchiesta condotta da Greenpeace incrociando i dati dei finanziamenti diretti nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) rivela “come i sussidi comunitari finanzino alcuni tra gli allevamenti più inquinanti d’Europa. Oltre la metà (51%) degli allevamenti esaminati in sette diversi Paesi dell’Ue – si spiega in una nota – ha ...

Trump ha già ribaltato il "mondo" di Obama : più tasse su Amazon e auto inquinanti libere : ... ma che sempre più americani cominciano a riconsiderare in senso positivo, incoraggiati in tal senso dai buoni risultati che ha portato all'economia nazionale il mantenimento di una serie di promesse ...

Milano - incentivi antismog - Come cambiare le caldaie più inquinanti : Dopo gli stop a senso unico contro le automobili, le uniche a subire fermi a ripetizione in caso di superamento delle soglie di inquinamento fissate, finalmente anche i fumi delle più ammorbanti ...

Milano - incentivi antismog - Come cambiare le caldaie più inquinanti : Dopo gli stop a senso unico contro le automobili, le uniche a subire fermi a ripetizione in caso di superamento delle soglie di inquinamento fissate, finalmente anche i fumi delle più ammorbanti caldaie a gasolio sono finiti nel mirino del Comune di Milano. Mentre il sindaco, Giuseppe Sala, annuncia il divieto di circolazione totale dei motori diesel a partire dal 2030 (ma potrebbe essere anticipato al 2027), lamministrazione allenta i cordoni ...

Ambiente : l’Italia tra i Paesi più inquinanti per quanto riguarda il trasporto marittimo : Un nuovo ranking stilato dall’organizzazione Transport & Environment, che descrive le diverse posizioni dei Paesi dell’UE in vista della riunione sul trasporto marittimo e sul clima, organizzata dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per questo aprile, classifica l’Italia al 22° posto su 24, con -4 punti (quindi in negativo) in termini di ambizione climatica. Secondo il ranking, le ambizioni europee per ripulire il settore ...

Clima - la denuncia di Greenpeace : “Generali finanzia centrali e impianti a carbone tra i più inquinanti d’Europa” : “Generali offre copertura assicurativa a centrali e miniere di carbone, e finanzia perfino alcuni dei più inquinanti impianti d’Europa, tra i principali responsabili dei cambiamenti Climatici“. È questa l’accusa lanciata da Greenpeace al colosso italiano delle assicurazioni. Per questo motivo i volontari dell’associazione ambientalista hanno organizzato dei sit-in in prossimità di alcune agenzie del gruppo, ...

Smartphone - mezzi irrinunciabili ma tra i più inquinanti e dannosi al mondo : Uno studio condotto da due professori dell'Università canadese McMaster ha dimostrato come gli Smartphone siano tra gli oggetti più inquinanti di quest’ultimo millennio, sia per l’ambiente che per la salute umana. È pur vero che il cellulare sembra essere divenuto indispensabile. Di fatto, è uno dei mezzi di comunicazione più usati, tanto da non riuscire a farne quasi più a meno nel nostro quotidiano. Nel 2017, sono stati venduti 1,5 miliardi di ...

Ambiente & tecnologia : entro il 2020 gli smartphone saranno i dispositivi più inquinanti : Secondo quanto emerso da uno studio di due docenti dell’Università McMaster in Canada, entro il 2020 gli smartphone saranno i dispositivi più inquinanti per l’Ambiente: l’85% del gas serra prodotto da questa tipologia di apparecchiatura elettronica proviene dal ciclo produttivo. “Per ogni messaggio di testo, ogni telefonata, ogni video c’è un data center che consuma molta energia e continua ad essere alimentato da ...

Smog Roma : stop ai veicoli più inquinanti - domenica blocco totale : Oggi a Roma blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il provvedimento riguarda, fino alle 20.30, ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli alimentati a benzina EURO 2. Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza firmata dal sindaco si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati a benzina PRE EURO 1 e EURO 1; ...