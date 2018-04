Udinese | Seric svela un retroscena sul nuovo tecnico Tudor

calcioweb.eu

: ??Amici dal 1996, ora lavorano insieme ??#Seric ci porta nel dietro le quinte di Igor #Tudor: “E’ un buono e non ha… - DiMarzio : ??Amici dal 1996, ora lavorano insieme ??#Seric ci porta nel dietro le quinte di Igor #Tudor: “E’ un buono e non ha… - CalcioWeb : #Udinese, #Seric svela un retroscena sul nuovo tecnico #IgorTudor - Fprime86 : RT @DiMarzio: ??Amici dal 1996, ora lavorano insieme ??#Seric ci porta nel dietro le quinte di Igor #Tudor: “E’ un buono e non ha maschere:… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) L’ha deciso per il ribaltone in panchina con l’arrivo di Igoral posto dell’esonerato Oddo. Il collaboratoreAnthonyalcuni: “Lo conosco da 22 anni, è un amico prima che un collega – ha affermatoai microfoni di Gianlucadimarzio.com – Abbiamo giocato insieme all’inizio della nostra carriera all’Hajduk Spalato, poi ci siamo ritrovati insieme anche in nazionale. Il primo contatto tra le parti c’è stato lunedì – spiega- quando Igor è andata ad Udine per discutere dei dettagli. Ha accettato subito la proposta perché qui danno la possibilità di esprimersi al meglio. Non so se si aspettasse una chiamata dalla Serie A, più che altro io ero sorpreso che non lo avessero chiamato prima. Aveva già diverse offerte per la prossima stagione, ma ha scelto l’perché è una piazza in cui si può lavorare bene. E’ una ...