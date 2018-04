Udine | torna Terminal | festival dell' arte in strada 18 20 maggio 2018 - Udine 20

Serie A - tre recuperi alle 18.30. La Viola torna a Udine - Atalanta-Samp per l'Europa League : Oltre a Juve-Real Madrid e Siviglia-Bayern Monaco, quest'oggi verranno disputate tre gare del 27esimo turno del campionato italiano, rinviate un mese fa a causa della scomparsa di Davide Astori. ...

Biagio Antonacci ritorna in radio con “Mio Fratello” feat Mario IncUdine : MIO FRATELLO è il nuovo singolo di Biagio Antonacci che sarà in rotazione da venerdì 6 aprile. Il brano è il nuovo singolo estratto dall’ultimo disco di inediti del cantautore, DEDICHE E MANIE, uscito lo scorso 10 novembre su etichetta IRIS e distribuito da SONY MUSIC ITALIA. Oltre allo stesso Biagio, il brano vede la partecipazione di Mario Incudine, giovane esponente della musica popolare siciliana che duetta con lui nel dialetto della sua ...

Oggi la Fiorentina torna a Udine nel nome di Astori : Firenze A un mese dalla tragedia i viola col cuore pesante sono tornati a Udine per la gara annullata per la morte di Davide Astori. La Fiorentina naturalmente ha cambiato ritiro, Davide se ne andò ...

Morte Astori - la Fiorentina torna a Udine un mese dopo la tragedia : A quasi un mese dal 4 marzo, quando il capitano Davide Astori è morto in una camera di albergo durante la trasferta di Udine, la Fiorentina torna adesso in Friuli proprio per disputare il recupero di ...

Udinese-Sassuolo - Oddo : 'Sono arrabbiato - dobbiamo cambiare mentalità e tornare con i piedi per terra' : Oddo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato con rabbia e amarezza il momento: "Sono arrabbiato perché oggi i ragazzi non hanno seguito le indicazioni. Era importante vincere, ma ...

Serie A Udinese - Danilo torna ad allenarsi in gruppo : UDINE - Allenamento mattutino per l' Udinese che prosegue la propria marcia di avvicinamento alla sfida di sabato con il Sassuolo . Sul campo del Bruseschi i bianconeri, che si erano allenati con ...

Juventus - Udinese e poi Atalanta/ Quattro giorni per tornare ad essere la capolista : Juventus, Udinese e poi Atalanta: Quattro giorni per tornare ad essere la capolista. Il club torinese affronterà oggi i friulani e poi in settimana il recupero con i bergamaschi(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:31:00 GMT)

Udine anno zero - dopo Serracchiani fuga verso la Lega : domani torna “A casa vostra” in edicola sul Fatto : domani, giovedì, torna “A casa Vostra“. L’inviato del Fatto, Gianni Barbacetto, ci accompagnerà a Udine. Quattro pagine dedicate a una città inquieta, nonostante le industrie che tornano a lavorare a pieno regime. Nonostante le statistiche parlino di un solo omicidio ogni anno. Udine città rivoltata: simbolo del renzismo al tramonto. Era la patria adottiva di Debora Serracchiani, la Governatrice più vicina a Matteo Renzi. In ...

DIRETTA/ Sampdoria Udinese (risultato finale 2-1) streaming video e tv : i blucerchiati tornano alla vittoria! : DIRETTA Sampdoria Udinese streaming video e tv: quote, probabili formazioni, orario e risultato live del match a Marassi che dirà di più sulle ambizioni delle due squadre(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:52:00 GMT)