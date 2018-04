: UPDATE [25.04-02:00] #Stella #Tarcento #Udine RITROVATE (01:50) le 2 gemelle di 4 anni #scomparse con un cane – Gra… - Newsinunclick : UPDATE [25.04-02:00] #Stella #Tarcento #Udine RITROVATE (01:50) le 2 gemelle di 4 anni #scomparse con un cane – Gra… - RobRe62 : RT @Emergenza24Pro: UPDATE [25.04-02:00] #Stella #Tarcento #Udine RITROVATE (01:50) le 2 gemelle di 4 anni #scomparse con un cane – Grazie… - danisailor7 : RT @Emergenza24: UPDATE [25.04-02:00] #Stella #Tarcento #Udine RITROVATE (01:50) le 2 gemelle di 4 anni #scomparse con un cane – Grazie a t… -

Sono statedai soccorritori vive e in buone condizioni,Elisabetta e Adele ledi 4 anni,ieri pomeriggio nel bosco in zona Stella di Tarcento in Friuli. Leerano in compagnia del loro pitbull e in un momento di distrazione della madre, si erano allontanate e poi perse nel bosco lungo un sentiero che porta a Montenars.Hanno camminato a lungo sbagliando più volte la strada per ritornare dai loro genitori. La notizia è stata accolta con grande gioia al campo base di Stella.(Di mercoledì 25 aprile 2018)