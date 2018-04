Ucciso a coltellate dopo lite condominiale

Lite condominiale finisce in tragedia : 60enne Ucciso a coltellate dal vicino : La vittima trovata in una pozza di sangue in garage, i carabinieri allertati dallo stesso aggressore che è stato arrestato.Continua a leggere

Pescara - 60enne Ucciso a coltellate dopo lite condominio/ Ultime notizie : arrestato 50enne - delitto in garage : Omicidio Pescara, 60enne ucciso a coltellate dopo violenta lite in condominio: Ultime notizie, 50enne arrestato per delitto in garage, ha confessato e chiamato i carabinieri(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:02:00 GMT)

Litigano per motivi di condominio - uomo Ucciso a coltellate dal vicino di casa : Una improvvisa lite condominiale è sfociata in tragedia. È accaduto stamani a Pescara dove un uomo di 60 anni è stato ucciso a coltellate in uno stabile. Sul posto ci sono carabinieri, polizia, e ...

Pescara - 60enne Ucciso a coltellate per lite condominiale. Arrestato il colpevole : Un uomo di sessant’anni è stato ucciso a coltellate a Pescara dopo una violenta lite condominiale con un vicino. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia e i medici del 118, che hanno confermato il decesso della vittima. Il colpevole è stato Arrestato dalle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, è stato proprio l’aggressore a telefonare ai carabinieri per segnalare l’accaduto. Ancora non si conoscono i ...

Londra - 18enne Ucciso a coltellate : 9.14 Ennesimo accoltellamento a Londra, dove un 18enne è deceduto dopo essere stato aggredito nella Chestnut Avenue, area di Forest Gate, nel settore est della metropoli britannica. La Polizia è intervenuta per soccorrere il ragazzo,che però è morto poco dopo. E' la 40esima persona che muore accoltellata nel solo 2018. In 11 occasioni a perdere la vita sono stati minori, in episodi che si incrociano spesso con la piaga delle gang giovanili, ...

Massacrato a 18 anni con sette coltellate : è stato Ucciso per poche dosi di marijuana : L'ipotesi che l'omicidio fosse maturato nel mondo degli stupefacenti era già dall'inizio tra quelle più accreditate. Pascuzzo, infatti, qualche tempo fa era stato arrestato proprio per spaccio. E il ...

Ucciso con 7 coltellate per droga - coetaneo confessa : Ha 18 anni, è di Buonabitacolo , Salerno, e fa l'apprendista macellaio il presunto assassino di Antonio Alexander Pascuzzo, il 19enne, scomparso alcuni giorni fa. Il corpo di Pascuzzo è stato trovato ...

Giovane Ucciso a coltellate nel Salernitano : confessa coetaneo fermato | : Il 19enne Antonio Alexander Pascuzzo era sparito il 6 aprile a Buonabitacolo. Il suo corpo è stato ritrovato in una scarpata. Un 18enne ha ammesso l'omicidio, compiuto per impossessarsi di un modesto ...

Fermato un coetaneo del 18enne Ucciso a coltellate nel Salernitano : Un ragazzo di 18 anni - del quale non è stata per il momento ancora rivelata l’identità - è stato Fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno) per l’omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo, il coetaneo di Buonabitacolo (Salerno) il cui cadavere è stato scoperto ieri pomeriggio in una zona non lontana dal centro abitato del pic...

Salerno - 18enne Ucciso con coltellate al petto : fermato un coetaneo : Un ragazzo di 18 anni – del quale non è stata per il momento ancora rivelata l’identità – è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno) per l’omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo (nella foto), il coetaneo di Buonabitacolo (Salerno) il cui cadavere è stato scoperto ieri pomeriggio in una zona non lontana dal centro abitato del piccolo paese del Vallo di Diano. Il presunto omicida, anch’egli ...

Antonio - 18 anni - Ucciso a coltellate nel Salernitano : fermato un coetaneo : SALERNO - Un ragazzo di 18 anni - del quale non è stata per il momento ancora rivelata l'identità - è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina...

Antonio è stato Ucciso con sei coltellate : fermato un giovane : Antonio Alexander Pascuzzo, il ragazzo di 18 anni trovato senza vita sabato 14 aprile nel torrente Peglio, nel salernitano, sarebbe...

ANTONIO PASCUZZO - MORTO IL 18ENNE SPARITO A SALERNO/ Ucciso con 6 coltellate : fermato un ragazzo : ANTONIO PASCUZZO, trovato MORTO 18ENNE di Buonabitacolo: era scomparso da una settimana. Le ultime notizie: fermato un coetaneo, indizi lo collegano all'omicidio.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:35:00 GMT)

Antonio è stato Ucciso con sei coltellate : fermato un giovane : Antonio Alexander Pascuzzo, il ragazzo di 18 anni trovato senza vita sabato 14 aprile nel torrente Peglio, nel salernitano, sarebbe...