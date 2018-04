Twitch Prime | Gone Home | Psychonauts e Clustertruck tra i giochi gratuiti di maggio

Call of Duty WWII : gli abbonati Twitch Prime riceveranno il nuovo Honor and Glory Pack : Arrivano interessanti novità per i giocatori di Call of Duty WWII abbonati al servizio Twitch Prime . Già nel mese di gennaio i giocatori hanno ricevuto un Rare Supply Drop e un Epic Supply Drop, gratuiti. Ora, gli sviluppatori di Sledgehammer Games e l'editore Activision hanno rivelato cosa riceveranno i membri di Twitch Prime durante il mese di aprile.Come riporta Dualshockers, gli abbonati otterranno il The Honor and Glory Pack , che garantisce ...

Twitch annuncia Free Games with Prime : un servizio alla PlayStation Plus e Games with Gold : Twitch ha deciso di lanciare Free Games with Prime, un servizio sostanzialmente in linea con PlayStation Plus e Games with Gold legato a Twitch Prime, servizio in abbonamento incluso all'interno del pacchetto Amazon Prime (€19,99 all'anno).Il funzionamento è piuttosto classico ed è stato spiegato in dettaglio e riportato da IGN. Gli abbonati riceveranno ogni mese un gruppo di giochi che potranno essere scaricati senza costi aggiuntivi e ...