Twitch Prime : Gone Home - Psychonauts e Clustertruck tra i giochi gratuiti di maggio : Gli abbonati Twitch Prime hanno da sempre potuto godere di una moltitudine di vantaggi utilizzando la nota piattaforma di streaming, e da qualche tempo chi è in possesso di un abbonamento riceve tra gli altri benefit anche 6 giochi completamente gratuiti al mese. Twitch ha appena rivelato quali saranno quelli di maggio, che si dimostrano sicuramente molto interessanti.Potremo infatti giocare a videogiochi del calibro di Gone Home, l'apprezzata ...

Call of Duty WWII : gli abbonati Twitch Prime riceveranno il nuovo Honor and Glory Pack : Arrivano interessanti novità per i giocatori di Call of Duty WWII abbonati al servizio Twitch Prime. Già nel mese di gennaio i giocatori hanno ricevuto un Rare Supply Drop e un Epic Supply Drop, gratuiti. Ora, gli sviluppatori di Sledgehammer Games e l'editore Activision hanno rivelato cosa riceveranno i membri di Twitch Prime durante il mese di aprile.Come riporta Dualshockers, gli abbonati otterranno il The Honor and Glory Pack, che garantisce ...

Giochi per PC gratis ogni mese : Twitch svela il programma Free Games Prime : La nota piattaforma di video streaming di proprietà di Amazon, introdotta nel lontano giugno 2011, ha confermato quest'oggi che a partire da domani, 15 marzo, aprirà i battenti un nuovo servizio non dissimile da quello offerto da ...