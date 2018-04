Tudor allenatore al posto di Oddo | contratto fino al 2019

Udinese - Tudor nuovo allenatore. Oddo esonerato : TRIESTE - E' arrivata l'ufficialità. Igor Tudor è il nuovo allenatore dell' Udinese . L'ex juventino sostituisce Massimo Oddo . Igor Tudor , croato di Spalato, è conosciuto in Italia per un trascorso di ...

Udinese - esonerato Oddo : Igor Tudor nuovo allenatore : Udinese, esonerato Oddo- L’Udinese ha esonerato Massimo Oddo dopo ben 11 sconfitte consecutive in campionato. Una decisione maturata nelle ultime ore dopo che il tecnico non ha preso parte neanche all’ultimo allenamento della squadra friulana. Igor Tudor nuovo TECNICO Sarà Igor Tudor il nuovo allenatore friulano. Un passato come giocatore con la maglia della Juventus […] L'articolo Udinese, esonerato Oddo: Igor Tudor nuovo ...