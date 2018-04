Trovato scheletro bimbo in scavi Pompei

Pompei - riTrovato scheletro di un bambino nel Scavi : stava cercando di sfuggire all'eruzione del Vesuvio : «Pompei è a una svolta per la ricerca archeologica non solo per le scoperte eccezionali che regalano forti emozioni come nel caso di questo ritrovamento. Ma anche perché si è consolidato un nuovo modello di approccio scientifico che affronta in maniera interdisciplinare le indagini di scavo». Così Massimo Osanna, direttore del Parco Archeologico di Pompei, commenta, in una nota, il ritrovamento dello scheletro di un bambino di 7-8 anni, vittima ...

Pompei - Trovato lo scheletro di un bimbo di 7 anni durante i restauri nelle Terme centrali. “Una scoperta eccezionale” : durante l’eruzione del 79 d.C. aveva cercato riparo nelle Terme centrali. Ma il flusso piroclastico (un mix di gas e materiale vulcanico) è entrato dalle finestre e lo ha sommerso. È questa la storia di un bambino di 7-8 anni il cui scheletro è stato ritrovato nel complesso termale del Parco archeologico di Pompei durante un restauro. Una “scoperta eccezionale“, l’ha definita il direttore del Parco Massimo Osanna, per le ...

Pompei - Trovato lo scheletro di un bambino. Il direttore degli scavi : 'Svolta per la ricerca archeologica' : Lo scheletro di un bambino di 7-8 anni, vittima dell'eruzione, individuato in un ambiente del grande complesso delle Terme Centrali, è stato scoperto a Pompei . 'Siamo a una svolta per la ricerca ...

Archeologia - Pompei : Trovato scheletro di un bimbo nel complesso delle Terme Centrali : In un ambiente del grande complesso delle Terme Centrali negli scavi di Pompei, è stato rinvenuto lo scheletro di un bambino di 7-8 anni, giovane vittima dell’eruzione. Il rinvenimento è avvenuto durante la pulizia di un ambiente di ingresso: al di sotto di uno strato di circa 10 cm, è affiorato prima il piccolo cranio e in un secondo momento le ossa, disposte in maniera raccolta. I resti sono stati rimossi e trasferiti al Laboratorio di ...

Archeologia - Pompei : Trovato scheletro di un bimbo nel complesso delle Terme Centrali : In un ambiente del grande complesso delle Terme Centrali negli scavi di Pompei, è stato rinvenuto lo scheletro di un bambino di 7-8 anni, giovane vittima dell’eruzione. Il rinvenimento è avvenuto durante la pulizia di un ambiente di ingresso: al di sotto di uno strato di circa 10 cm, è affiorato prima il piccolo cranio e in un secondo momento le ossa, disposte in maniera raccolta. I resti sono stati rimossi e trasferiti al Laboratorio di ...

Scheletro Trovato in ex area ferroviaria a Milano : Uno Scheletro è stato trovato all'interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano. Al momento non è ancora possibile definire il sesso a causa delle condizioni dei ...

Scheletro Trovato in ex area ferroviaria : Uno Scheletro è stato trovato questa mattina all'interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano. Al momento non è ancora possibile definire il sesso a causa delle ...

Milano - Trovato scheletro di uomo sparito nel 1991/ Al lavoro l’equipe che ha seguito il caso Yara Gambiraso : Milano, scheletro trovato in ex area ferroviaria: è un uomo sparito nel 1991. Il macabro ritrovamento avvenuto quest’oggi nel capoluogo lombardo: è un clochard di 75 anni(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:52:00 GMT)

Milano - Trovato uno scheletro in un ex deposito ferroviario : è di un uomo sparito nel ’91 : Milano, trovato uno scheletro in un ex deposito ferroviario: è di un uomo sparito nel ’91 Il riconoscimento effettuato grazie a un documento ritrovato vicino alle ossa Continua a leggere

Milano : Trovato scheletro in ex deposito ferroviario vicino a Centrale : Milano, 17 apr. (AdnKronos) - Lo scheletro di un essere umano è stato trovato a Milano all’interno di un ex deposito ferroviario, fra viale Lunigiana e via Sammartini. A trovare le ossa è stata questa mattina una donna senzatetto. Lo scheletro era avvolto in una coperta e in parte disassemblato. Vic

Milano - Trovato scheletro in un ex deposito ferroviario : è di un uomo sparito nel 1991 : I resti umani si trovavano in un punto isolato dell'ex deposito ma facilmente raggiungibile dagli altri senzatetto della zona. E' dunque possibile che lo scheletro sia stato notato da altri e mai ...

Milano - Trovato scheletro nei sotterranei della Stazione Centrale - : La scoperta nella prima mattinata di martedì 17 aprile da parte di una clochard. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della scientifica e il medico legale, che hanno ritrovato il documento d'identità ...

Milano - scheletro Trovato in ex area ferroviaria/ E’ un uomo sparito nel 1991 : Milano, scheletro trovato in ex area ferroviaria: è un uomo sparito nel 1991. Il macabro ritrovamento avvenuto quest’oggi nel capoluogo lombardo: è un clochard di 75 anni(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 13:41:00 GMT)

Milano - Trovato uno scheletro in un ex deposito ferroviario : D rammatica scoperta stamattina all'alba. All'interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano, un senzatetto ha Trovato lo scheletro di un essere umano. Scomparso ...