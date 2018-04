Treno deragliato a Pioltello | tre mesi dopo rivivo i secondi prima dell’impatto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 aprile 2018) di Franco Valenzano Trefa, esatti. Il 25 gennaio scorso, ore 6.40, stazione di Treviglio al binario 7, una gelida alba. Ero ancora inconsapevole del disegno a tinte oscure che il destino aveva tracciato per me. Un posto in una carrozza del10452, quello di ogni mattina. Oggi rinominato “Il Maledetto”. Da dieci giorni vi salivo in compagnia della mia stampella. A risparmio di un ginocchio malmesso, inoperabile a causa di una doppia razione quotidiana di fluidificatori del sangue, a fronteggiare i rischi legati ai postumi di una fresca angioplastica coronarica, indesiderata donatrice del titolo di “Cardiopatico ischemico cronico”. Quel macabro disegno mi dipinse nella terza carrozza. Quella accartocciatasi intorno al paloaverne abbattuti due. Quella della polvere acre che farà tossire a lungo. Quella delle urla, dei pianti disperati e delle lunghe lacrime mute. Quella ...