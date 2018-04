Toyota - Dieci elettrificate in Cina entro il 2020

quattroruote

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Laha presentato al Salone di Pechino la sua strategia di elettrificazione per il mercato cinese.ilsaranno presentati benmodelli elettrificati. Inla Casa ha mostrato i primi due modelli della serie: si tratta delle versioni plug-in hybrid (PHEV) delle berline Corolla e Levin, che saranno commercializzate nel 2019. Allo stesso tempo è stato confermato per ilil debutto della versione completamente elettrica (BEV) della CH-R. Sul conto della Corolla e della Levin lasi è limitata per il momento a dire che l'autonomia in modalità elettrica sarà di circa 50 km, senza fornire ulteriori dettagli tecnici.Investimenti per la produzione delle batterie. La strategia di espansione non include soltanto i modelli. Lasta infatti investendo per produrre inper la prima volta le versioni plug-in hybrid delle proprie vetture. Per ...