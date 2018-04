Todi | il sindaco non cambia idea | Nessun patrocinio a manifestazioni dei partigiani

25 aprile - sindaco di Todi nega patrocinio alle manifestazioni Anpi : “Sono di parte”. La sua giunta è sostenuta da Casapound : Il Comune di Todi, in Umbria, non sosterrà le celebrazioni organizzate dall’Anpi per la Festa della Liberazione del 25 aprile: secondo l’amministrazione comunale, composta da una giunta di centrodestra sostenuta anche da Casapound, si tratta di “iniziative di parte”. In particolare è stato negato il patrocinio alla Camminata della liberazione in programma la mattina del 25 aprile e a un incontro in programma nel ...