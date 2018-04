Tiziano Renzi e l’affare degli outlet | parla l’ex socio Dagostino | “Lo usavo per

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Perché portava in giroa incontrare i politici? “Perché faceva parte del suo lavoro, quello della lobby. Era un’epoca, quella, dove incontravi un tale per strada e voleva stare con“. Il padre dell’ex premier era il suo biglietto da visita? “Come l’arbitro che dà il rigore alla Juventus per condizionamento psicologico“. Parola di Luigi, che in un’intervista a La Verità di Maurizio Belpietro non usa giri di parole per descrivere in cosa consisteva il suo rapporto con il babbo dell’ex segretario del Pd. Entrambi (insieme a Laura Bovoli, madre di Matteo) sono indagati dalla Procura di Firenze per fatture false (sidi quasi 200mila euro versati dalla Tramor dia due società dei, la Eventi6 e la Party srl), emesse negli anni in cui i due giravano l’Italia per convincere le ...