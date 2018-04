Tifoso Liverpool in coma

Scontri a Liverpool - In coma il Tifoso dei Reds ferito : S ean Cox, il tifoso irlandese rimasto ferito nei tafferugli precedenti al match di Champions Liverpool-Roma, è in coma con gravi danni al cervello. A riferirlo sono i suoi familiari, i quali hanno ...

Follia a Liverpool : in coma il Tifoso ferito : E’ in coma, con gravi danni al cervello, Sean Cox, 53 anni, il tifoso d’origine irlandese del Liverpool aggredito fuori dalla stadio prima di Liverpool-Roma. Lo riferiscono i familiari ai media britannici. La moglie, secondo altri parenti sentiti dal Mirror e dal Liverpool Echo, si sta chiedendo in queste ore “se non sia il caso di lasciarlo andare”. Per la vicenda sono stati arrestati due sostenitori romanisti, accusati ...

Liverpool-Roma - Champions League 2018 : Tifoso dei Reds in coma - arrestati due romanisti. Uefa minaccia punizioni dure : Uno spettacolo calcistico estasiante quello di Anfield tra Liverpool-Roma, match valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2018. Il 5-2 ha sorriso ai Reds che possono guardare al ritorno del 2 maggio con fiducia ma gli uomini di Eusebio Di Francesco, memori dell’eccezionale rimonta contro il Barcellona, nel turno precedente, non vogliono mollare. Un vero peccato che al di fuori dello stadio lo spettacolo non sia stato ...

Scontri Liverpool - arrestati due ultras romanisti. Il Tifoso dei Reds picchiato è in coma. I familiari : «Aggredito da 13 teppisti» : A due ore dal termine della partita tra Liverpool e Roma, la polizia di Merseyside ha confermato di aver arrestato due uomini di 25 e 26 anni provenienti da Roma con l?accusa di tentato...

Scontri Liverpool : ecco chi è Sean Cox - il Tifoso che lotta tra la vita e la morte : Le attività principali riguardano il calcio , sua grande passione, e l'hurling , sport di origini celtiche simile all'hockey sul prato. La sua società ha emesso anche un comunicato: 'Siamo a ...

