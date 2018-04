Tifoso Liverpool ferito | arrestati due italiani per tentato omicidio

Liverpool - due tifosi Roma arrestati per tentato omicidio/ Video - Tifoso dei Reds picchiato con una cinghia : Liverpool , due tifosi della Roma arrestati per tentato omicidio Video : tifoso dei Reds picchiato con una cinghia fuori dallo stadio Anfield Road prima del triplice fischio d’inizio(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:21:00 GMT)

Ferito Tifoso del Liverpool - arrestati due tifosi della Roma dopo gli scontri : La polizia britannica conferma: due Roma ni di 25 e 26 anni, entrambi arrivati ieri a Liverpool da Roma per l'andata della semifinale di Champions, sono stati arrestati per tentato omicidio dopo il ...

Tifoso del Liverpool in condizione critiche : due arresti per tentato omicidio : A due ore dal termine della partita tra Liverpool e Roma, la polizia di Merseyside ha confermato di aver arrestato due uomini di 25 e 26 anni provenienti da Roma con l'accusa di tentato omicidio verso ...

Liverpool - arrestato Tifoso romanista : 0.36 La polizia di Liverpool ha arrestato un uomo sospettato dell'assalto ai fan inglesi da parte dei tifosi romanisti prima dell'inizio della semifinale di Champions League, Liverpool-Roma (5-2). "Un uomo è stato arrestato dopo un assalto vicino all'Albert Pub:la vittima di 53 anni è in cura per le ferite", si legge in una nota della polizia.Un'ottantina di tifosi della Roma avrebbero usato una strada secondaria per accedere alla zona ...