Tifoso del Liverpool in condizione critiche | due arresti per tentato omicidio

Fiorentina - Tifoso ucciso a Lisbona : l’ultras del Benfica accusato di omicidio volontario : Luis Miguel Pina, 37 anni, il guidatore dell’auto che nella notte tra il 21 e il 22 aprile dello scorso anno, durante gli scontri tra tifosi del Benfica e dello Sporting ha investito e ucciso a Lisbona il tifoso viola Marco Ficini, sarà processato, come disposto dal giudice Isabel Sesifredo, con l’accusa di omicidio volontario e di altri quattro tentati omicidi. La notizia è stata data dal quotidiano portoghese “O Jogo”. Il trentasettenne, che ...

Tifoso della Fiorentina ucciso a Lisbona : l'ultras del Benfica accusato di omicidio volontario : Marco Ficini è stato ucciso durante gli scontri tra tifosi del Benfica e dello Sporting, squadra gemellata con la Fiorentina Luis Miguel Pina , 37 anni, il guidatore dell'auto che nella notte tra il ...

Garcia : 'Sono un Tifoso della Roma - cancelliamo la finale dell'84!' : Rudi Garcia , oggi sulla panchina del Marsiglia, non ha dimenticato Roma e ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 fa i suoi complimenti alla formazione giallorossa per la semifinale di Champions ...

Il piccolo Tifoso incontra il suo idolo : lo stupore del bimbo è uno spettacolo : Il piccolo tifoso dei Los Angeles Angels, una delle squadre della Major League Baseball, ricorderà probabilmente per sempre questo giorno. Durante la partita, mentre è seduto in tribuna gli si ...

Juventus - scontro verbale tra Nedved e un Tifoso del Benevento - Video - : ... ma non ricominciamo coi paragoni Dybala, Higuain e il Var, il Benevento non resiste alla Juventus Benevento-Juventus live streaming e diretta tv oggi 7 aprile

Juventus - scontro verbale tra Nedved e un Tifoso del Benevento : ... ma non ricominciamo coi paragoni Dybala, Higuain e il Var, il Benevento non resiste alla Juventus Benevento-Juventus live streaming e diretta tv oggi 7 aprile

Isernia : violazione di daspo - arrestato Tifoso della vastese : Nel pomeriggio di ieri, al termine dell’incontro di calcio Olympia Agnonese-vastese che si è svolto ad Agnone, personale della Digos della Questura di Isernia ha intercettato un tifoso della vastese che, in violazione al provvedimento di daspo emesso a suo carico dal Questore di Chieti nel 2014, era venuto in trasferta per assistere all’incontro della sua squadra del cuore. Lo sguardo attento dei poliziotti, lo ha incastrato: infatti ...

Isernia : violazione di daspo - arrestato Tifoso della vastese : Nel pomeriggio di ieri, al termine dell’incontro di calcio Olympia Agnonese-vastese che si è svolto ad Agnone, personale della Digos della Questura di Isernia ha intercettato un tifoso della vastese che, in violazione al provvedimento di daspo emesso a suo carico dal Questore di Chieti nel 2014, era venuto in trasferta per assistere all’incontro della sua squadra del cuore. Lo sguardo attento dei poliziotti, lo ha incastrato: infatti ...

Daspo per un Tifoso quindicenne dello Spezia : ha acceso una torcia allo stadio : Modena, 26 marzo 2018 - Daspo di un anno per un un quindicenne tifoso dello Spezia Calcio. A decidere il provvedimento per il minore è stata la questura di Modena, che chiude così le porte per il ...

Il 'miracolo' del Tifoso disabile che si alza dalla carrozzina allo stadio Video : Un tifoso del Foggia è entrato nel settore dello stadio Zaccheria riservato ai #disabili, ma dopo avere fatto ingresso sugli spalti ha parcheggiato la carrozzina e si è alzato, accomodandosi normalmente in tribuna, mentre altri tifosi riprendevano la scena con il telefonino, dopodiché hanno divulgato sui social il Video, che ben presto ha scatenato aspre polemiche. Una scena che ricorda il film Benvenuti al Sud, nel quale Claudio Bisio ...

Il 'miracolo' del Tifoso disabile che si alza dalla carrozzina allo stadio : Un tifoso del Foggia è entrato nel settore dello stadio Zaccheria riservato ai disabili, ma dopo avere fatto ingresso sugli spalti ha parcheggiato la carrozzina e si è alzato, accomodandosi normalmente in tribuna, mentre altri tifosi riprendevano la scena con il telefonino, dopodiché hanno divulgato sui social il video, che ben presto ha scatenato aspre polemiche. Una scena che ricorda il film "Benvenuti al Sud", nel quale Claudio Bisio ...

Lite Nani - rissa sull’aereo : il calciatore della Lazio colpito da un Tifoso [VIDEO] : Lite Nani – La Lazio è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Cagliari ma nelle ultime ore bisogna fare i con il caso Nani. Volo ad alta tensione quello di rientro dalla trasferta in Sardegna, Lite tra il calciatore della Lazio ed un tifosi biancoceleste, l’accusa è stata quella di non impegnarsi al massimo. Nani ha reagito alle provocazioni, spintoni tra i due e per poco non scattava la rissa. A dividere i due sono ...

Il capitano del West Ham placca il Tifoso che ha invaso il campo per protesta : Invasione di campo a Londra, durante la partita di Premier League tra il West Ham e il Burnley, persa 3-0 dai padroni di casa sempre più in crisi e invischiati nella lotta per non retrocedere. Al ...

City : Aguero - rissa sul campo con un Tifoso alla fine della gara con il Wigan : Clima rovente al triplice fischio, con l'invasione del terreno di gioco da parte dei sostenitori della squadra di Terza Divisione