Tifosi Roma identificati da agenti Digos : ANSA, - Roma, 25 APR - Si chiamano Filippo Lombardi di 21 anni e Daniele Sciusco di 29 i due ultrà Romanisti arrestati con l'accusa di tentato omicidio per il ferimento del tifoso del Liverpool, ora ...

Angelo Mangiante : 'La Roma rischia il divieto di trasferta per i propri Tifosi' : Non c'è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il Club ha offerto la propria collaborazione al Liverpool FC, alla UEFA e alle autorità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono ...

Tifosi Roma - Uefa : 'Uno choc. Provvedimenti severissimi' : TORINO - L'Uefa è profondamente 'scioccata' per gli incidenti di ieri a Liverpool nei quali è rimasto ferito seriamente un sostenitore dei Reds aggredito da un gruppo di Tifosi della Roma e annuncia '...

Roma - che spettacolo ad Anfield : Tifosi eccezionali dopo i 5 gol subiti - con orgoglio cantano “noi non ti lasceremo mai” e a fine partita esplode la festa come se avessero vinto [VIDEO] : La Roma ha perso in campo la prima battaglia ma sugli spalti ha vinto grazie al sostegno di tifosi fantastici. E’ andata in scena ieri l’andata della semifinale di Champions League, 5-2 il risultato finale che comunque lascia aperte le chance di qualificazione in finale, la differenza l’ha fatta l’ex Salah, autore di una doppietta, due assist ed una prestazione fantastica, dopo l’uscita dell’egiziano la Roma ...

Liverpool-Roma - scontri tra Tifosi : un irlandese in fin di vita - arrestati due italiani : Liverpool-Roma, scontri tra tifosi: un irlandese in fin di vita, arrestati due italiani Due giovani romanisti di 25 e 26 anni, sono stati arrestati dalla polizia britannica per tentato omicidio dopo il grave ferimento di un fan del Liverpool, un 53enne di origine irlandese, avvenuto fuori dallo stadio prima del match. Continua a leggere

