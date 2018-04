The 100 5×01 apre con Clarke protagonista assoluta e una nuova coppia che fa discutere

Ciclismo - Giro di Romandia : il prologo a MatThews - Rosa è ottavo a 6/100 : L'australiano Michael Matthews ha vinto la prima tappa della 72 a edizione del Giro di Romandia, un prologo di 4.02 km per le strade di Friburgo in Svizzera. Con il tempo di 5 minuti e 33 secondi, il ...

The 100 5 - dopo un salto di 6 anni si torna in guerra : Indietro 24 aprile 2018 2018-04-24T13:18:05+00:00 ROMA – dopo un lungo salto temporale, The 100 ritorna questa sera sul canale statunitense The CW per la sua quinta stagione.La serie riprende esattamente da dove eravamo rimasti.I sopravvissuti sono ancora sull’astronave, dove lotte interne sembrano disturbare gravemente i difficili equilibri. Non va meglio sulla Terra, dove Clarke, insieme […]

Anticipazioni The 100 5 - al via negli USA dal 24 aprile : Jason Rothenberg : “Il finale? Un grande colpo di scena” : The 100 5 debutterà negli Stati Uniti solo stanotte, 24 aprile, ma il creatore Jason Rothenberg ha già sganciato la bomba sul finale di stagione. Se lo scorso anno, la storia di Clarke si era conclusa con il suo sacrificio per permettere ai suoi amici di salvarsi, quest'anno, il salto temporale non sarà la sola cosa a impressionare il pubblico. La nostra eroina, lasciata da sola, per sei anni ha cercato di sopravvivere, prendendosi cura della ...

The 100 5×03 : Nuovi villain in arrivo? : The 100 5×03 trama e promo – Il terzo episodio della quinta stagione andrà in onda su The CW il prossimo martedì, 8 maggio 2018. Si intitolerà “Sleeping Giants” e ritroveremo ancora divisi i nostri protagonisti. La trama di The 100 5×03 punta infatti le luci su Bellamy e la sua personale lotta, così come quella di Clarke, che potrà contare su un’alleata. La puntata è stata inoltre diretta da Tim Scanlan, mentre ...

The 100 5×01 : Solitudine per tutti (VIDEO) : The 100 5×01 trama e promo – Il primo episodio della quinta stagione andrà in onda su The CW il prossimo martedì, 24 aprile 2018. La trama di The 100 5×01, dal titolo “Eden” ci svela che cosa accadrà al nostro Popolo del Cielo in seguito al cliffhanger precedente. Finita l’attesa per i fan, è arrivato il momento di scoprire come saranno divisi gli ex Sopravvissuti e soprattutto qual è la situazione attuale di ...

Anticipazioni The 100 5 - Octavia protagonista di una delle storie più terribili della serie : Fin dove ci si può spingere per salvare le persone che amiamo? È ciò che si domanderà Octavia Blake quando The 100 5 farà il suo debutto sul network The CW tra qualche giorno. La sorella di Bellamy, interpretata da Marie Avgeropoulos, non si è mai imposta come leader del suo popolo, ma nei nuovi episodi, sarà costretta a mettersi in gioco e indossare la corona di regnante, quando la situazione nel bunker inizierà a precipitare nel modo più ...

Anticipazioni The 100 5 : Eliza Taylor e Bob Morley sui Bellarke - lotte di potere e ritorno alle origini : The 100 5 si avvicina al debutto: manca infatti una settimana all'arrivo della quinta stagione negli Stati Uniti, mentre in Italia i nuovi episodi sono ancora inediti. Nell'attesa, Eliza Taylor e Bob Morley, le due star del survival show, hanno rilasciato una serie di dichiarazioni a Nerdist, a cui hanno svelato qualche anticipazione sulla quinta stagione, sul ruolo dei loro personaggi e il ritorno alle origini, con l'addio ai Cento ...

The 100 5×02 : Octavia - una nuova leader? : The 100 5×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie thriller andrà in onda su The CW martedì, 1 maggio 2018. Dopo aver scoperto grazie agli spoiler che ci sarà un amore imprevisto, “Red Queen” ci anticipa quale sarà il destino di Octavia. Il personaggio di Marie Avgeropoulos avrà un ruolo centrale per le persone che hanno messo nelle sue mani la loro vita. La foto di copertina di The 100 5×02 dimostra come la ...

Bob Morley alla Jibland 3 - l’attore di The 100 ospite della convention : date - extra e info sui pass : Bob Morley alla Jibland 3: l'attore di The 100 è l'ultimo ospite che si aggiunge a quelli già annunciati nei mesi scorsi, e che parteciperanno alla nota convention italiana che ogni anno riunisce attori e artisti internazionali. Inizialmente era stato annunciato Ricky Whittle, ex di The 100, che ha dovuto rinunciarvi perché a breve inizierà a lavorare sul set della seconda stagione di American Gods. Con Bob Morley alla Jibland 3 cosa potranno ...

Nessun triangolo in The 100 5? Bob Morley parla della reunion dei Bellarke : Niente guerre tra "shippers": lo showrunner Jason Rothenberg ha dichiarato che in The 100 5 non ci sarà Nessun triangolo amoroso, così i fan Bellarke/Becho potranno stare tranquilli. Infatti, il creatore della serie post-apocalittica ha ammesso a TV Guide: "Non mi piacciono proprio i triangoli amorosi", alludendo al fatto che l'ultima volta che si sono imbarcati in un argomento del genere era nella prima stagione, con Finn, Clarke e ...

Le trame dei primi episodi di The 100 5 : tra minacce - speranze e la reunion dei Bellarke : Il network The CW ha rilasciato, in un colpo solo, le trame dei primi episodi di The 100 5. Nella nuova stagione, il cui debutto è previsto per il 24 aprile negli Stati Uniti, scopriremo in che modo Clarke è riuscita a sopravvivere all'ondata nucleare, mentre verrà svelato il destino dei superstiti del bunker, capitanati da Octavia, e la vita dei sopravvissuti nell'Ark. Il primo episodio di The 100 5 si intitola "Eden" e vedrà Clarke come ...

Il nuovo esplosivo trailer di The 100 5 svela il viaggio di Clarke prima dell’Eden (video) : Il network The CW ha rilasciato un nuovo esplosivo trailer di The 100 5. Le immagini mostrano il viaggio di Clarke prima della scoperta dell'Eden, ovvero l'unico pezzo di Terra abitale dopo l'apocalisse che ha travolto il pianeta. Stavolta, l'annunciata guerra sarà basata sulla sopravvivenza, come svelato sulla locandina ufficiale della quinta stagione. Il nuovo capitolo sarà ambientato sei anni dopo la seconda onda nucleare che ha quasi ...

Svelato il poster di The 100 5 (foto) : la key art mostra i sopravvissuti in guerra per l’Eden : "Nessun eroe, solo sopravvissuti": questa è la tagline che il network The CW ha scelto per il poster di The 100 5. La nuova immagine promozionale mostra i protagonisti della serie divisi in due fazioni: da un lato, il gruppo di Clarke, dall'altro capovolto, quello guidato da Octavia. La composizione del poster di The 100 5 non è un caso, e fa intuire ciò che bolle in pentola: la guerra per l'Eden, la nuova Terra, è in atto. Quando la serie ...

Il lato oscuro di Octavia in The 100 5 conferma la teoria shock di Marie Avgeropoulos sul cannibalismo? : La teoria shock su Octavia in The 100 5, che Marie Avgeropoulos aveva velatamente confermato nel corso della convention Unity Days, potrebbe diventare ufficialmente realtà: i prigionieri del bunker sono sopravvissuti nutrendosi dei propri compagni? Del resto, per poter passare sei anni rinchiusi e con le risorse che scarseggiano, l'umanità deve ricorrere a misure drastiche per garantirsi la sopravvivenza. Dopo essere stata eletta leader, ...