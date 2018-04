Terremoto nella Marche di magnitudo 3 5 Oggi nuova scossa in provincia di Macerata | il

Terremoto in Iran : scossa magnitudo 5.9 nella provincia di Bushehr : scossa di Terremoto in Iran: l’evento tellurico magnitudo 5.9 è stato registrato nella provincia di Bushehr, dove sorge l’unica centrale nucleare del Paese. Secondo l’emittente ‘Press Tv’, il sisma non avrebbe provocato vittime. L’epicentro della scossa è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri nel distretto di Kaki. L'articolo Terremoto in Iran: scossa magnitudo 5.9 nella provincia di Bushehr ...