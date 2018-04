Terremoto Molise | verifiche ad Acquaviva | tanta paura sulla costa

Terremoto Molise - avvertito in quasi tutt’Italia : da Ravenna a Catanzaro! Risentimento Mercalli del 6° grado in Molise [DETTAGLI] : 1/6 ...

Forte scossa di Terremoto in Molise : evento è stato localizzato in un’area a media pericolosità - ecco l’analisi INGV [DATI e MAPPE] : Questa mattina, alle ore 11:48 italiane del 25 aprile 2018, è stato localizzato un terremoto di magnitudo ML 4.2 (Mw 4.3), nella provincia di Campobasso, 1 km a Sud-Est di Acquaviva Collecroce, ad una profondità di 31 Km. I comuni più vicini all’epicentro (meno di 10 km) sono: Acquaviva Collecroce (CB), Palata (CB), Castel Mauro (CB), Tavenna (CB), San Felice del Molise (CB), Guardialfiera (CB), Montecilfone (CB). L’evento è stato localizzato ...

Molise - scossa di Terremoto magnitudo 4.2 : gente in strada - ma nessun danno : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Molise, provocando panico tra la popolazione di vaste aree della regione. A sentire la terra tremare sono stati anche molti abitanti in zone di ...

Terremoto in Molise di 4.2 - paura ma nessun danno. Ingv : 'Evento nuovo e profondo' : Trema il Molise alle 11.48 del 25 aprile. Una violenta scossa di Terremoto è stata registrata su tutta la costa adriatica. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati ...

Terremoto Molise - Ingv : "Evento diverso da sequenza Centro Italia" : Il Terremoto di magnitudo 4.2 avvenuto in Molise non rientra nella sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 nell'Italia centrale. "E' un evento nuovo - ha detto il presidente dell'Istituto ...

Molise : scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 | Epicentro a Acquaviva Collecroce | Mappa : Molise: scossa di terremoto di magnitudo 4.2 | Epicentro a Acquaviva Collecroce | Mappa Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata in Molise: ad avvertirla sono stati gli abitanti di Termoli e di tutta la costa della regione. Il sisma, sentito anche in Abruzzo, e nel Foggiano, non fa parte della sequenza iniziata il […]

Terremoto in Molise : scossa avvertita anche a San Giuliano : “anche da noi la terra ha tremato ma leggermente, e per pochi secondi. A me e’ stato riferito, ero in piazza coi miei concittadini e non mi sono accorto di niente“: lo ha spiegato all’ANSA il sindaco di San Giuliano Di Puglia in riferimento al Terremoto magnitudo 4.2 verificatosi alle 11:48 in Molise. L'articolo Terremoto in Molise: scossa avvertita anche a San Giuliano sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Molise : nessuna richiesta di intervento a Campobasso : nessuna richiesta di intervento da Campobasso al centralino dei Vigili del fuoco a seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.2 che verificatasi alle 11.48 con epicentro ad Acquaviva Collecroce (Campobasso). L’evento è stato avvertito soprattutto sulla costa e nell’immediato entroterra. L'articolo Terremoto in Molise: nessuna richiesta di intervento a Campobasso sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte scossa di Terremoto in Molise : evento diverso dalla sequenza in Centro Italia : Il terremoto magnitudo 4.2 verificatosi oggi alle 11:48 in Molise non fa parte della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in Centro Italia: “E’ un evento nuovo“, spiega all’ANSA Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La faglia è piuù profonda e segue un movimento orizzontale. “Il terremoto che alle 11.48 si è verificato in provincia di Campobasso ha una notevole ...

Molise - scossa di Terremoto di 4.2. Non si segnalano danni : ROMA - Alle 11,48 una fortissima scossa di terremoto è stata avvertita in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Secondo i primi dati dell'Ingv, il sisma è stata addirittura di magnitudo 4.2, con ...

Terremoto in Molise - scossa M 4.2 : paura a Campobasso/ Ultime notizie - sindaco Termoli : “no danni o feriti” : Terremoto in Molise, violenta scossa M 4.6, rivista M 4.2 a Campobasso: epicentro Guadalfiera, gente in strada e panico social. Sisma avvertito in Campania, Abruzzo e Puglia: Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:17:00 GMT)

Terremoto in Molise - il sindaco di Guardialfiera : “Molte persone in strada - non ci sono danni” : “Stiamo effettuando una ricognizione per il paese, soprattutto la parte vecchia. Tra poco arrivano i Vigili del fuoco per controlli piu’ approfonditi. Molte famiglie sono uscite in strada in preda al panico. Da un primo sopralluogo non ci sono danni. Stiamo girando per il paese vecchio. Al momento del sisma mi trovavo sul lago di Guardialfiera per un giornata all’aria aperta. L’ho avvertita nitidamente. Poi sono corso in ...

