Terremoto Molise | gli esperti | “Non è correlato con gli eventi sismici dell’Italia

Terremoto in Molise - sismologo INGV : avvenuto in zona poco nota - non è possibile fare previsioni o escludere scosse più forti : Il Terremoto magnitudo 4.2 che si è verificato oggi alle 11:48 in Molise è avvenuto “in una zona a noi poco nota in quanto non ci sono precedenti storici in quell’area che è un po’ marginale rispetto alla catena Appenninica dove abbiamo i terremoti più forti che conosciamo sia in Molise che in Abruzzo e più a sud. Al momento non è possibile fare previsioni sulla durata dello sciame sismico o sull’eventualità di altre ...

MOLISE - Terremoto M 4.2 : PAURA A CAMPOBASSO/ Ultime notizie - Rosskopf : “Non collegabile a quelli in Abruzzo” : TERREMOTO in MOLISE, violenta scossa M 4.6, rivista M 4.2 a CAMPOBASSO: epicentro Guadalfiera, gente in strada e panico social. Sisma avvertito in Campania, Abruzzo e Puglia: Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:09:00 GMT)

Terremoto Molise : in corso sopralluoghi nelle scuole di Termoli : A seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle 11:48 in Molise, sono in corso i sopralluoghi negli edifici pubblici di Termoli (Campobasso): le scuole pubbliche elementari e medie Bernacchia, Principe di Piemonte ed il complesso scolastico Difesa Grande non presentano lesioni o cedimenti, secondo quanto reso noto dal Comune. L'articolo Terremoto Molise: in corso sopralluoghi nelle scuole di Termoli sembra essere il primo su ...

Scossa di Terremoto 4.2 in Molise Molta paura - ma nessun danno| Mappa : Secondo l’Ingv, la magnitudo è stata di 4,2 e l’epicentro è ad Acquaviva Collecroce (Campobasso) a una profondità di 31 chilometri

Terremoto in Molise : domani 26 aprile scuole chiuse a Montenero di Bisaccia : A seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle 11:48 in Molise, le scuole rimarranno chiuse domani 26 aprile a Montenero di Bisaccia. Il sindaco Nicola Travaglini ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per consentire i sopralluoghi tecnici delle strutture scolastiche. L'articolo Terremoto in Molise: domani 26 aprile scuole ...

Terremoto Molise : ricognizioni dei Vigili del Fuoco - nessuna criticità : A seguito di una prima ricognizione effettuata dai Vigili del Fuoco non risultano criticità dovute al Terremoto magnitudo 4.2 verificatosi in Molise alle 11:48 né a Termoli né nei paesi interessati dal sisma. Un elicottero dei Vigili del Fuoco sta sorvolando anche il grande bacino artificiale di Guardialfiera. L’invaso è uno dei più grandi del centro Italia, e fornisce acqua a tutto il basso Molise. L'articolo Terremoto Molise: ...

Molise. Terremoto diverso dalla sequenza del centro Italia : Per l’Ingv il Terremoto di oggi in Molise è “diverso dalla sequenza del centro Italia”. La scossa che ha interessato

Terremoto in Molise avvertito a Foggia : ANSA, - Foggia, 25 APR - La scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 che stamane è stata registrata in Molise è stata avvertita anche in alcune zone di confine con la Puglia, ma non si registra alcun ...

Terremoto in Molise : forte scossa<br> Gente in strada a Termoli e Campobasso : 13.20 - Il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, intervenuto oggi a SkyTG24, ha precisato che nessuna persona è rimasta ferita né sono stati registrati danni a cose:Fortunatamente al momento non ci sono danni. La squadra della Protezione Civile comunale sta girando per la città per verificare questo dato. Nel pronto soccorso del nosocomio cittadino non si evidenziano feriti, neanche nei paesi limitrofi che gravitano sul nostro ospedale. Per ora ...

Terremoto Molise : verifiche ad Acquaviva - tanta paura sulla costa : Ad Acquaviva Collecroce sono in corso controlli al patrimonio immobiliare nella zona dell’epicentro del Terremoto verificatosi oggi alle 11:48: al momento non si segnalano danni. L’effetto della scossa è stato avvertito maggiormente sulla costa. Ad Acquaviva l’evento è stato rilevato dalla popolazione. L'articolo Terremoto Molise: verifiche ad Acquaviva, tanta paura sulla costa sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Molise - avvertito in quasi tutt’Italia : da Ravenna a Catanzaro! Risentimento Mercalli del 6° grado in Molise [DETTAGLI] : 1/6 ...

Forte scossa di Terremoto in Molise : evento è stato localizzato in un’area a media pericolosità - ecco l’analisi INGV [DATI e MAPPE] : Questa mattina, alle ore 11:48 italiane del 25 aprile 2018, è stato localizzato un terremoto di magnitudo ML 4.2 (Mw 4.3), nella provincia di Campobasso, 1 km a Sud-Est di Acquaviva Collecroce, ad una profondità di 31 Km. I comuni più vicini all’epicentro (meno di 10 km) sono: Acquaviva Collecroce (CB), Palata (CB), Castel Mauro (CB), Tavenna (CB), San Felice del Molise (CB), Guardialfiera (CB), Montecilfone (CB). L’evento è stato localizzato ...