Terremoto in Molise | forte scossa registrata a Termoli e su tutta la costa Magnitudo 4 6

Terremoto IN MOLISE - VIOLENTA SCOSSA M 4.6/ Campobasso - ultime notizie : sentita in Campania e Abruzzo : TERREMOTO in MOLISE, VIOLENTA SCOSSA M 4.6 a Campobasso: epicentro Guadalfiera, gente in strada e panico social. Sisma avvertito anche in Campania, Abruzzo e Puglia: ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Forte scossa di Terremoto in Molise : Una Forte scossa di terremoto ha colpito il Molise alle 11.48. Panico su tutta la Regione, da Termoli a Campobasso. Secondo i primi dati dell’INGV, la scossa sarebbe stata addirittura di magnitudo 4.7, ma attendiamo il dato ufficiale. L’epicentro è localizzato nella zona di Guardialfiera nel cuore del Molise. La scossa è stata avvertita anche in Ab...

C’è stato un Terremoto in Molise : Alle 11:48 di mercoledì c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro nei pressi di Montecilfone, in provincia di Campobasso in Molise. La stima è dell’istituto di sismologia degli Stati Uniti (USGS), ma si attendono conferme sulla The post C’è stato un terremoto in Molise appeared first on Il Post.