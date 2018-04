Terremoto a Muccia | ancora paura tra la gente nel Maceratese

Continua a tremare Muccia : Terremoto magnitudo 3.1 : Ancora scosse in Centro Italia. Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 22:17 di giovedì con epicentro a

Terremoto a Muccia nel Maceratese - ancora paura tra la gente : Torna a tremare la terra a Muccia , Macerata, dopo qualche giorno di relativa tregua. Un Terremoto di magnitudo 3.1 è stato avvertito alle 22.17. La profondità è stata di otto chilometri. I comuni più ...

Terremoto Macerata : smontaggio della vela campanaria a Muccia : A seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.6 verificatasi il 10 aprile scorso, per evitare il crollo definitivo della vela campanaria sulla copertura della chiesa di Santa Maria del Varano a Muccia, l’unità di Crisi e Coordinamento Regionale del Ministero dei beni culturali e del turismo, ha proceduto al recupero della campana, e fatto eseguire lo smontaggio controllato della vela pericolante. Prima dei terremoti dell’ottobre ...

Marche - la terra continua a tremare : nuovo Terremoto a Muccia : continua a tremare il Centro-Italia. L'ultimo sisma è stato registrato alle 15.24 a Muccia, nella provincia di Macerata. La magnitudo è di 3.4.continua a leggere

Nuova scossa di Terremoto a Muccia - la terra torna a tremare : Nuova scossa di terremoto a Muccia, in provincia di Macerata. La terra ha tremato alle 15.24 di oggi, 12 aprile. Il sisma, di magnitudo 3.6, non è stato violento come quello dell’altro giorno (4.6), ma colpisce un’area già...

Terremoto nelle Marche - a Muccia e Pieve Torina la conta dei danni : Terremoto nelle Marche, a Muccia e Pieve Torina la conta dei danni La terra è tornata a tremare. Nessun ferito ma tanti danni in provincia di Macerata. Paura nelle casette, crolla un campanile del Seicento. FOTOGALLERY Parole chiave: ...

MARCHE - Terremoto OGGI MACERATA : MAGNITUDO 4.6/ Pieve Torina - Muccia : "è uno stillicidio di scosse" : TERREMOTO OGGI a MACERATA, MAGNITUDO 4.6: nella notte una violenta scossa si è verificata a 2 km da Muccia. Gente in strada, crollato il campanile di Santa Maria di Varano:"gravi danni".(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:50:00 GMT)

Terremoto - a Muccia crolla il campanile della chiesa del '600 : rimossa la campana : La scossa di magnitudo 4.6 che questa notte ha colpito il Maceratese ha causato gravi lesioni al campanile della chiesetta seicentesca di Santa...

Terremoto : sindaco Muccia : 'Speriamo nessun danno alle case agibili' : 'Siamo stanchi, qui la paura non è mai passata dall' agosto 2016' ha dichiarato stamani Mario Baroni - "Speriamo che non ci siano nuovi danni alle abitazioni agibili, altrimenti dobbiamo ricominciare ...

Ebe Meo - sfollata nelle casette antisismiche : 'Troppa paura per il Terremoto - me ne voglio andare da Muccia' : Da mesi abita nelle Sae, le casette antisismiche per gli sfollati del terremoto, ma adesso non ce la fa più. 'Vorrei andare via da qui, non ce la faccio più a convivere col terremoto': a dirlo, all'...

Terremoto Macerata - a Muccia si teme per le poche case ancora agibili. “Mai smesso di avere paura” : La scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata) “ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del ‘600 Santa Maria di Varano” (leggi l’articolo). Lo riferisce il sindaco Mario Baroni. Ora sono in corso accertamenti, spiega il primo cittadino, per verificare se vi siano ulteriori danni sulle poche case rimaste agibili in paese: su 920 abitanti, 550 sono sistemati ...