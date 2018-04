Terremoto a Muccia | ancora paura nella notte nel Maceratese

Terremoto a Muccia - ancora paura tra la gente nel Maceratese : ancora paura a Muccia, nel Maceratese dove da gioni è in corso una sequesta sismica. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 3.08. Secondo i rilevamenti dell'Istituto ...

Continua a tremare Muccia : Terremoto magnitudo 3.1 : Ancora scosse in Centro Italia. Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 22:17 di giovedì con epicentro a

Terremoto a Muccia nel Maceratese - ancora paura tra la gente : Torna a tremare la terra a Muccia , Macerata, dopo qualche giorno di relativa tregua. Un Terremoto di magnitudo 3.1 è stato avvertito alle 22.17. La profondità è stata di otto chilometri. I comuni più ...

Terremoto a Muccia nel Maceratese - ancora paura tra la gente : Torna a tremare la terra a Muccia (Macerata) dopo qualche giorno di relativa tregua. Un Terremoto di magnitudo 3.1 è stato avvertito alle 22.17. La profondità è stata di otto...

Terremoto a Muccia nel Maceratese - ancora paura tra la gente : Torna a tremare la terra a Muccia , Macerata, dopo qualche giorno di relativa tregua. Un Terremoto di magnitudo 3.1 è stato avvertito alle 22.17. La profondità è stata di otto chilometri. I comuni più ...

Terremoto Macerata : smontaggio della vela campanaria a Muccia : A seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.6 verificatasi il 10 aprile scorso, per evitare il crollo definitivo della vela campanaria sulla copertura della chiesa di Santa Maria del Varano a Muccia, l’unità di Crisi e Coordinamento Regionale del Ministero dei beni culturali e del turismo, ha proceduto al recupero della campana, e fatto eseguire lo smontaggio controllato della vela pericolante. Prima dei terremoti dell’ottobre ...

Marche - la terra continua a tremare : nuovo Terremoto a Muccia : continua a tremare il Centro-Italia. L'ultimo sisma è stato registrato alle 15.24 a Muccia, nella provincia di Macerata. La magnitudo è di 3.4.continua a leggere

Nuova scossa di Terremoto a Muccia - la terra torna a tremare : Nuova scossa di terremoto a Muccia, in provincia di Macerata. La terra ha tremato alle 15.24 di oggi, 12 aprile. Il sisma, di magnitudo 3.6, non è stato violento come quello dell’altro giorno (4.6), ma colpisce un’area già...

Nuova scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione nel Maceratese - epicentro a Muccia [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Terremoto nelle Marche - a Muccia e Pieve Torina la conta dei danni : Terremoto nelle Marche, a Muccia e Pieve Torina la conta dei danni La terra è tornata a tremare. Nessun ferito ma tanti danni in provincia di Macerata. Paura nelle casette, crolla un campanile del Seicento. FOTOGALLERY Parole chiave: ...

MARCHE - Terremoto OGGI MACERATA : MAGNITUDO 4.6/ Pieve Torina - Muccia : "è uno stillicidio di scosse" : TERREMOTO OGGI a MACERATA, MAGNITUDO 4.6: nella notte una violenta scossa si è verificata a 2 km da Muccia. Gente in strada, crollato il campanile di Santa Maria di Varano:"gravi danni".(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:50:00 GMT)

Terremoto - a Muccia crolla il campanile della chiesa del '600 : rimossa la campana : La scossa di magnitudo 4.6 che questa notte ha colpito il Maceratese ha causato gravi lesioni al campanile della chiesetta seicentesca di Santa...

Terremoto : sindaco Muccia : 'Speriamo nessun danno alle case agibili' : 'Siamo stanchi, qui la paura non è mai passata dall' agosto 2016' ha dichiarato stamani Mario Baroni - "Speriamo che non ci siano nuovi danni alle abitazioni agibili, altrimenti dobbiamo ricominciare ...

Ebe Meo - sfollata nelle casette antisismiche : 'Troppa paura per il Terremoto - me ne voglio andare da Muccia' : Da mesi abita nelle Sae, le casette antisismiche per gli sfollati del terremoto, ma adesso non ce la fa più. 'Vorrei andare via da qui, non ce la faccio più a convivere col terremoto': a dirlo, all'...