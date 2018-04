Taekwondo | President’s Cup 2018 | Nicolas Legari Ballerini e Elisa Al Halwani sul podio

oasport

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Si è aperta oggi ad Atene la terza edizione del WorldPresident’s Cup, importante torneo di categoria G1 che assegna punti fondamentali per il ranking e anche la qualifica diretta agli Europei di Kazan, che inizieranno il 10 maggio. Partiamo dai -58 kg maschili dove nessun azzurro supera il secondo turno. Il secondo incontro di giornata è stato infatti fatale per Antonio Flecca, battuto dal russo Khasiev per 15-7, Francesco Puliafito, superato dall’israeliano Rafiei per 16-2 e Saverio Brutto sconfitto dall’altro russo Denisov per 13-8. Si fermano invece al primo incontro Niccolò Bugamelli (2-15 con il russo Irgaliev) e Daniel Lo Pinto (5-22 con il russo Abibilla). Vittoria finale del moldavo Serghei Uscov che sconfigge in finale l’australiano Safwan Khalil con il punteggio di 7-6. Completano ilil croato Leon Glasnovic e il russo Valeriy Shimanov. Copione analogo ...