eurogamer

: Tacoma: il titolo ha una data di lancio per PlayStation 4 #Tacoma - Eurogamer_it : Tacoma: il titolo ha una data di lancio per PlayStation 4 #Tacoma -

(Di mercoledì 25 aprile 2018)è stato lanciato per la prima volta per Xbox One e PC nell'agosto del 2017, rimembra Gematsu.Ebbene, da oggi i giocatorisanno che il gioco è in arrivo anche per la loro console, PS4. L'adiannunciata è l'8 maggio 2018, annuncia lo sviluppatore The Fullbright Company.La versione PS4 diintrodurrà una nuova modalità chiamata "Developer Commentary Mode", nella quale saranno contenute oltre due ore di commenti audio da parte degli sceneggiatori, artisti e programmatori che hanno lavorato al gioco.Read more…