huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Superticket: un decreto da rifare - polispoleis : RT @HuffPostItalia: Superticket: un decreto da rifare - HuffPostItalia : Superticket: un decreto da rifare - mauriziomauri89 : RT @DaniSbrollini: Con i nuovo decreto del Governo 7,5 Milioni di Euro saranno assegnati alla regione veneto per coprire i costi del taglio… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Durante l'iter della legge di bilancio per il 2018, come Liberi e Uguali, ci siamo battuti, per ragioni di equità e di efficienza, per l'eliminazione delche grava su prestazioni diagnostiche e specialistiche. Grazie anche alle forti sollecitazioni venute dalla società civile (in particolare la raccolta di decine di migliaia di firme da parte di Cittadinanzattiva) il tema è stato, sia pure solo molto parzialmente, accolto in legge di bilancio.In termini quantitativi si è trattato di un pannicello caldo: istituzione di un fondo di 60 milioni per la riduzione del, contro i 600 che sarebbero necessari per la sua abolizione. In termini qualitativi, le indicazioni circa la destinazione di queste risorse sono risultate troppo vaghe per essere facilmente applicabili. Si richiede infatti di "conseguire una maggiore equità e agevolare ...