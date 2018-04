Supermercati aperti oggi 25 aprile 2018 Milano e Roma | negozi e centri commerciali

Supermercati aperti 1 Maggio 2018 : negozi e centri commerciali a Roma - Milano - Napoli e Torino : Scopriamo quali saranno i Supermercati e centri commerciali che resteranno aperti il prossimo 1 Maggio 2018 . Come spesso succede per la Maggio r parte delle festività come ad esempio la Festa della Liberazione del 25 aprile, anche in occasione della festa dei lavoratori non è semplice riuscire a trovare negozi in funzionamento. Per questo motivo abbiamo pensato con questo articolo di darvi tutte le informazioni utili a riguardo proponendovi una ...

Supermercati aperti 25 aprile 2018 : negozi e centri commerciali di Roma - Milano - Napoli e Torino : In questo articolo vi forniremo le informazioni utili su quali saranno i Supermercati e centri commerciali che resteranno aperti il prossimo 25 aprile 2018. Come capita in ogni giorno festivo, anche in occasione della Festa della Liberazione non è facile trovare negozi in funzionamento e allora, prima di uscire di casa è opportuno controllare con attenzione la lista di tutte le attività commerciali aperte per questa festività. Per questo motivo ...