huffingtonpost

: Sudeste, il vento di Haroldo Conti - HuffPostItalia : Sudeste, il vento di Haroldo Conti - SatelliteLibri : RT @ExormaEdizioni: Il vento di Sudeste continua a soffiare! Gianluigi Bodi su Senzaudio ce ne regala una raffinata lettura e noi di Exorm… - ExormaEdizioni : Il vento di Sudeste continua a soffiare! Gianluigi Bodi su Senzaudio ce ne regala una raffinata lettura e noi di E… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) "Nei giorni chiari, guardando a sud, come quinte teatrali perennemente oppresse da una nuvola ferrigna, si possono scorgere i profili bianchi e grigi degli edifici più alti di Buenos Aires".è stato uno scrittore argentino, uno dei molti, uno che come altri ha pagato con la vita il prezzo alla dittatura di Videla; venne sequestrato il 5 maggio del 1976, il suo nome figura negli elenchi dei desaparecido, in seguito, molti anni più avanti Videla ammise il suo omicidio. Con ogni probabilità il corpo difu gettato in mare. Eppureè forse l'unico ad aver pagato due volte. Ha pagato ancora in vita perché non aver in fondo mai scritto della dittatura, e ha pagato dopo – in patria e all'estero – perché i suoi romanzi non avendo detto di quegli anni non meritavano troppa considerazione, o traduzioni, ma il ...