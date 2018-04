Storie Instagram | guida e trucchi

Instagram. Da oggi si possono esportare foto - video - profilo e Storie archiviate : Il lancio di questo strumento rientra nella necessità della app di condivisione di foto e video di adeguarsi alle norme del nuovo Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr), che sarà pienamente effettivo dal 25 maggio e che prevede il diritto degli utenti alla portabilità dei dati

Twitter si aggiorna per la nuova privacy europea - Instagram in più introduce l'upload multiplo nelle Storie : In merito a Periscope , la piattaforma integrata per i live streaming, proprio come in corso d'opera nelle medesime ore per WhatsApp, Twitter ha comunicato l' elevazione dell'età minima - per l'uso ...

Instagram aggiunge la possibilità di upload multipli sulle Stories : Instagram Stories permette ora di effettuare un upload multiplo di immagini o video, modificarli singolarmente e risparmiare tempo per pubblicare le vostre storie. L'articolo Instagram aggiunge la possibilità di upload multipli sulle Stories proviene da TuttoAndroid.

Instagram Stories Trucchi : Caricare Più Foto E Video Insieme : Da oggi è possibile Caricare più Foto e Video contemporaneamente nelle storie di Instagram. Trucchi per Caricare tante Foto e tanti Video Insieme nelle Instagram Stories. Instagram: upload simultaneo di più Foto e Video nelle Storie su Android Caricare Più Foto E Video Insieme Nelle Storie Di Instagram È ora possibile il caricamento multiplo di Foto e Video nelle […]

Frasi per Instagram per foto - Storie e video : Trovare le giuste Frasi per Instagram da inserire in foto, storie o video che vogliamo caricare, non è sempre una impresa molto facile. Proprio per questo motivo, dopo avervi suggerito i migliori hashtag Instagram da inserire, in un nostro precedente articolo, vi aiuteremo anche in questo frangente, proponendovi i siti adatti per trovare Frasi Instagram […] Frasi per Instagram per foto, storie e video

Il “debole” di Netflix per le Instagram Stories sfocia nelle video anteprime dei contenuti : L'idea che sta dietro le Instagram Stories ha ingolosito Netflix al punto da decidere di implementare qualcosa di molto simile all'interno della piattaforma L'articolo Il “debole” di Netflix per le Instagram Stories sfocia nelle video anteprime dei contenuti proviene da TuttoAndroid.

Fabrizio Corona - Instagram vietato ma Gabriele Parpiglia lo fa finire nelle sue Stories : Ora che è in libertà vigilata e i social sono chiaramente vietati, a utilizzare gli account di Fabrizio Corona è il suo staff (anche se non sempre, a quanto pare). L'ex re...

“Era a casa sua”. Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : beccato! Il corteggiatore di Sara Affi Fella è stato tradito dalle sue stesse Instagram Stories. Fan divisi : Un sabato sera decisamente alternativo quello di Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne. I fan più attenti hanno subito notato che il corteggiatore di Sara Affi Fella ha condiviso delle Storie su Instagram a casa di una persona molto, molato particolare. Dai dettagli, infatti, Lorenzo ha fatto notare di essere in compagnia di alcuni suoi amici e di Giulia Provvedi, la sorella di Silvia, fidanzata di Corona. Sì, Lorenzo era a casa di Fabrizio ...

Instagram - ecco i ritratti nelle Storie - in arrivo i nametag : Si chiama nametag ed è una nuova funzionalità che consentirà di creare una sorta di immagine speciale, un distintivo interattivo che altri utenti potranno scansionare con la fotocamera delle Instagram Stories per essere subito traghettate all’account in questione. Stiamo parlando di Instagram, ovviamente, che secondo il sito Tech Crunch starebbe appunto per lanciare nametag dopo averlo sperimentato nei mesi scorsi. LEGGI ANCHEOra su Instagram ...

Trucchi Instagram : Attiva Le Notifiche Per Le Storie : Come ricevere una notifica su Instagram quando un utente carica una nuova Storia. Come ricevere Notifiche per le Instagram Stories degli utenti e delle persone che ti interessano maggiormente. Come Attivare Notifiche Instagram (Storie e Post) Instagram permette di ricevere una notifica quando un profilo che seguiamo pubblica un nuovo post o una nuova storia. Ecco […]

Come usare la modalità Ritratto nelle Storie di Instagram : Scattare immagini con l'effetto sfocato non è certo una novità nel mondo degli smartphone. Sono almeno un paio di anni che i produttori l'hanno introdotta, grazie all'utilizzo della doppia fotocamera ...

Cos’è “Ritratto” - la nuova funzione delle Storie di Instagram : Serve – indovinate – per fare i ritratti: mette a fuoco i volti e sfuma lo sfondo The post Cos’è “Ritratto”, la nuova funzione delle Storie di Instagram appeared first on Il Post.

Instagram Funzione “Ritratto” Nelle Stories : Cosa E’ - Come Si Usa : Arriva la nuova Funzione Ritratto Nelle Storie di Instagram: Cosa è, Come funziona, Come si usa al meglio. Instagram ha un nuovo filtro “Ritratto” per creare foto con sfondo sfocato (bokeh) davvero cool: ecco Come sfruttarlo al meglio Instagram Funzione “Ritratto” Nelle Stories Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza […]

Instagram Stories Trucchi : Testo Con Effetto 3D : Migliori Trucchi per le Storie di Instagram: come inserire Testo con Effetto 3D. Testo in 3D nelle Instagram Stories su Android e iOS. Scritte 3D nelle Instagram Stories: come fare? Ecco la guida completa per tutti gli smartphone Testo 3D nelle Instagram Stories Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza […]