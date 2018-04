Storia di Lidia Macchi | il cold case che ha avuto giustizia dopo 30 anni 

agi

: 'Quella notte, la furia di Binda sarebbe scattata proprio in virtù della sua fede estrema e delirante. Dopo aver fo… - uaarmilano : 'Quella notte, la furia di Binda sarebbe scattata proprio in virtù della sua fede estrema e delirante. Dopo aver fo… - webnauta5_9 : RT @tpi: La storia dell'omicidio di Lidia Macchi, un mistero lungo 30 anni - SibillaNomade : Storia dell'omicidio di Lidia Macchi: Stefano Binda condannato all'ergastolo -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Ci sono voluti 30 anni per trovare un colpevole per la morte di, uccisa con 29 coltellate quando aveva vent'anni. La sentenza di condanna all'ergastolo per Stefano Binda è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese esattamente 31 anni, 3 mesi e 19 giorniil delitto, avvenuto il 5 gennaio 1987.fu violentata e accoltellata a morte in un bosco del Varesotto. Il condannato, ex compagno di scuola della vittima e, come lei, frequentatore degli ambienti di Comunione e Liberazione, eèstato arrestato solo 29 anniil delitto, nel gennaio 2016. La giuria, presieduta da Orazio Muscato, era composta da due giudici togati e sei giudici popolari. Come nel film "Quattro manifesti a Ebbing, Missouri", una madre, interpretata da Frances Mc Dormand che per questo ha vinto l'Oscar come migliore attrice, conduce una ...