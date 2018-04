Stasera in TV | i Film di Oggi Mercoledì 25 Aprile 2018

Amiche da morire : il film Stasera su Rai Uno : Il film è una riuscita black comedy del 2013 diretta da Giorgia Farina con protagoniste Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore.

The Score - film Stasera in tv 28 aprile : trama - curiosità - streaming : The Score è il film stasera in tv sabato 28 aprile 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:10. Si tratta di un thriller con protagonisti Robert De Niro, Edward Norton, Marlon Brando, Angela Bassett. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. The Score, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 19 ottobre ...

La confessione di un marito - film Stasera in tv 28 aprile : trama - curiosità - streaming : La confessione di un marito è il film stasera in tv sabato 28 aprile 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola drammatica diretta da Michelle Mower ha come protagonista JR Bourne. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. La confessione di un marito, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Preacher's Sin / A ...

Madagascar 2 Via Dall'Isola - film Stasera in tv 28 aprile : trama - curiosità - streaming : Madagascar 2 Via Dall'Isola è il film stasera in tv sabato 28 aprile 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola del 2008 firmata Dreamworks è diretta da Eric Darnell e Tom McGrath. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Madagascar 2 Via Dall'Isola, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Madagascar: Escape 2 Africa USCITO ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Martedì 24 Aprile 2018 : Film Stasera in TV: Dirty Dancing - balli proibiti, Maldamore, Albert Nobbs, Fratelli unici, The Ones Below, Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1, Il fondamentalista riluttante

Hitman Agent 47 - film Stasera in tv 27 aprile : trama - curiosità - streaming : Hitman Agent 47 è il film stasera in tv venerdì 27 aprile 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Il thriller diretto da Aleksander Bach ha come protagonisti Rupert Friend e Zachary Quinto. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Hitman Agent 47, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Hitman: Agent 47 USCITO IL: 29 ottobre 2015 GENERE: ...

Fighting - film Stasera in tv 27 aprile : trama - curiosità - streaming : Fighting è il film stasera in tv venerdì 27 aprile 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:10. La pellicola diretta da Dito Montiel ha come protagonista Channing Tatum. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Fighting, film stasera in tv: scheda GENERE: Azione, Drammatico ANNO: 2009 REGIA: Dito ...

Dirty Dancing - il film cult con Patrick Swayze Stasera in tv su Italia 1 : ... Dirty Dancing Balli proibiti , con il mitico Patrick Swayze , in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset . Cast di Dirty Dancing e tutte le ...

Ci vediamo domani - film Stasera in tv 27 aprile : trama - curiosità - streaming : Ci vediamo domani è il film stasera in tv venerdì 27 aprile 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La commedia diretta da Andrea Zaccariello ha come protagonista Enrico Brignano. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Ci vediamo domani, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 11 aprile 2013 GENERE: Commedia ANNO: 2013 REGIA: Andrea ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Lunedì 23 Aprile 2018 : Film Stasera in TV: Iron Man 3, The Departed - Il bene e il male, Il cavaliere oscuro, Fair Game, Home Sweet Hell, Brick Mansions, La maschera di ferro

Franny - film Stasera in tv 26 aprile : trama - curiosità - streaming : Franny è il film stasera in tv giovedì 26 aprile 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da Andrew Renzi è interpretata da Richard Gere. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Franny, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 23 dicembre 2015 GENERE: Drammatico ANNO: 2015 REGIA: Andrew Renzi CAST: Richard ...

Femmine contro Maschi - film Stasera in tv 26 aprile : trama - curiosità - streaming : Femmine contro Maschi è il film stasera in tv giovedì 26 aprile 2018 in onda in prima serata su Canale 5. La commedia è diretta da Fausto Brizzi mentre il cast è decisamente ricco di nomi di attori al top della comicità italiana tra cui Claudio Bisio, Nancy Brilli, Ficarra e Picone, Luciana Littizzetto. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Femmine contro ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Domenica 22 Aprile 2018 : Film Stasera in TV: Birdman, I Goonies, La congiura della pietra nera, Senza arte né parte, La terrazza sul lago, Gallo Cedrone, Il sale della terra

Torno a vivere da solo - film Stasera in tv 25 aprile : trama - curiosità - streaming : Torno a vivere da solo è il film stasera in tv mercoledì 25 aprile 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:30. La commedia è diretta e interpretata da Jerry Calà insieme a Enzo Iacchetti, Tosca D’Aquino, Eva Henger e Don Johnson. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Torno a vivere da solo, film stasera in ...