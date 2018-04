Spotify Free/ Ora tutti possono ascoltare i brani nell’ordine preferito - occhio anche alla novità risparmio… : Spotify Free: ora tutti possono ascoltare i brani nell’ordine preferito, occhio anche alla novità risparmio. Due importanti migliorie introdotte dalla nota app di musica in streaming(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:41:00 GMT)

Spotify Gratis Si Rinnova : Ecco Tutte Le Novità Per Chi Usa Spotify Free : Arrivano tante Novità per la versione gratuita di Spotify: nuova interfaccia, più funzionalità che prima erano disponibili solo con l’account Premium. Ecco Tutte le Novità di Spotify Gratis da Aprile 2018 Spotify Gratis Novità Aprile 2018 Spotify annuncia la sua nuova app Free, con ancora più musica gratuita. Come da programma, poche ore fa si è […]

Spotify Is Said to Plan New Version of Free Music Service : The growth of paid streaming has boosted Music industry sales for three years in a row. With the updated Service, Free mobile listeners will be able to access playlists more quickly and have more ...