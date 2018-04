Spazio | oggi il lancio di Sentinel 3B | la nuova sentinella degli oceani

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Conto alla rovescia per ildellala, il satellite europeo3B. Nella base di Plesetsk, in Siberia, è tutto pronto per la partenza in programma alle 19:57 ora italiana. Il satellite del programma europeo Copernicus per l’osservazione e il monitoraggio della Terra,-3B, è pronto a raggiungere il suo gemello già in orbita da due anni. Il liftoff dellala è in programma domani, 25 aprile, dal cosmodromo russo di Plesetsk, alle 19:57 ora italiana. Completando la costellazione della prima serie di missioni, ildi-B rappresenta una importante pietra miliare per il programma europeo Copernicus, guidato dalla Commissione Europea. Con unprevisto il 25 aprile alle 19:57 (17:57 GMT) dal cosmodromo russo di Plesetsk, i rappresentanti della stampa sono invitati a seguire questo importante evento da ILA ...