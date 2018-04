Spal | caso Borriello | l’attaccante furioso | la risposta piccata FOTO

calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Stagione da dimenticare con la maglia dellaper l’attaccante Marco, inoltre qualcuno ha messo in dubbio la veridicità del suo infortunio che lo sta tenendo lontano dalla corsa salvezza con la sua. Ebbene, per rispondere a tono alle malelingue,ha postato sui suoi canali social ladell’ultima risonanza magnetica al ginocchio, che testimonia la veridicità dell’acciacco. “Solo per fare chiarezza, quella che vi mostro e’ l’esito dell’ultima risonanza magnetica che certifica il mio infortunio dal lontano dicembre. È giusto che si sappia la verità onde evitare strumentalizzazioni sulla mia persona. Spero di rientrare in tempo per poter dare il giusto apporto alla squadra per una meritata salvezza”. Solo per fare chiarezza,quella che vi mostro e’ l’esito dell’ultima risonanza magnetica che certifica il mio infortunio dal lontano dicembre. È giusto ...