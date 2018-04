Sony presenta X Mount e trasforma gli smartphone Xperia in una PS4 portatile

God of War : il titolo di Sony Santa Monica rappresenta un nuovo standard per la grafica su console : Mancano ormai pochissimi giorni all'arrivo di God of War e la rete è invasa da notizie e dalle recensioni delle varie testate specializzate (avete già letto la nostra?). Il titolo esclusivo per PS4 di Sony Santa Monica poterà con sé una ventata di novità e presenterà varie caratteristiche inedite per la serie, ma God of War, a quanto pare, potrà anche vantare un comparto tecnico veramente di prim'ordine, stando alla puntuale analisi di Digital ...

Sony presenta una lista con 14 esclusive PS4 in arrivo prossimamente : Il 2018 sarà un anno piuttosto ricco per gli utenti PlayStation 4, sono in arrivo esclusive di un certo peso che sapranno certamente soddisfare i tanti giocatori.Proprio per questo motivo PlayStation Blog ha pubblicato un'interessante lista con i vari giochi in arrivo prossimamente e, tra questi, figurano God of War, Spider-Man, Detroit: Become Human.Ma all'interno della lista, dove compaiono anche alcuni trailer, sono menzionati anche titoli ...

Sony presenta la spettacolare PS4 Pro di God of War in edizione limitata : Sony ha presentato solo qualche minuto fa una spettacolare PS4 Pro in edizione limitata a tema God of War, che sarà disponibile insieme all'uscita del gioco a partire dal 20 aprile 2018. La console sarà venduta in un prezioso bundle, che include la PS4 Pro 1TB con una speciale livrea dedicata, il Dualshock 4 wireless anche lui specificatamente personalizzato, e ovviamente una copia di God of War Day One Edition.Un post apparso sul blog ufficiale ...

Mobile World Congress - Sony presenta i nuovi Xperia XZ2 : Sony prosegue nel rinnovamento della sua linea di smartphone top di gamma, presentando al Mobile World Congress di Barcellona gli Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Si tratta di due telefonini che montano le più recenti innovazioni del settore Mobile, dai processori di ultima generazione a schermi con una tecnologia derivata direttamente dai televisori Bravia, come il 4K HDR e l’HLG, che riesce ad aumentare la qualità dei contenuti nati con ...

Sony presenta gli accessori per Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact ed una fotocamera innovativa : A margine dell'evento di lancio dei nuovi Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact al MWC 2018, Sony ha presentato anche gli accessori per i suoi nuovi flagship. Ha poi mostrato in anteprima una fotocamera ad elevata sensibilità che promette di essere molto innovativa. L'articolo Sony presenta gli accessori per Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact ed una fotocamera innovativa è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sony presenta gli auricolari wireless Xperia Ear Duo al MWC 2018 : Sony Mobile ha appena presentato al MWC 2018 i suoi due nuovi smartphone di punta Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact, ma la conferenza ha avuto anche un altro protagonista: gli innovativi auricolari wireless Xperia Ear Duo. Questi nuovi auricolari saranno disponibili a partire dalla prossima primavera in alcuni mercati selezionati. L'articolo Sony presenta gli auricolari wireless Xperia Ear Duo al MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su ...