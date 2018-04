Sky | Comcast lancia un’offerta da 22 miliardi di sterline | si apre la sfida con la Fox di

Comcast formalizza offerta per Sky e mette sul piatto 22 mld di sterline : Comcast, il principale operatore della tv via cavo americana, ha formalizzato i termini dell'offerta per rilevare Sky, mettendo sul tavolo 22 miliardi di sterline per il big europeo della pay-tv. ...

Comcast offre 22 mld sterline per Sky : ANSA, - MILANO, 25 APR - Comcast, il più grande operatore televisivo via cavo degli Stati Uniti, ha formalizzato la sua offerta da 22 miliardi di sterline per Sky, lanciando il guanto di sfida alla ...

Chi è Comcast - il colosso Usa che punta al controllo di Sky : Acquistando Sky, presente in Uk, Germania e Italia, Comcast diventerebbe la prima azienda di telecomunicazioni globali al mondo. L'articolo Chi è Comcast, il colosso Usa che punta al controllo di Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Comcast vuole Sky - in concorrenza con Murdoch e Disney : La recente notizia dell'accordo in Europa fra Sky e Netflix dà l'idea di quanto sia importante il gruppo , ben al di là del solo satellite ma in pieno anche nel mondo dell'on line e dello streaming ...

Comcast prova a sfilare il controllo di Sky a Murdoch (e a Disney) : L’offerta da 22,1 miliardi di sterline del colosso Usa supera quella di Murdoch e complica il deal Disney-Fox L'articolo Comcast prova a sfilare il controllo di Sky a Murdoch (e a Disney) è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tv : Mediaset-Vivendi in causa - Comcast sfida Disney e Murdoch per comprare Sky : Murdoch, dunque, decise di ridimensionare il business, concentrandosi sulle news e lo sport. Logico, quindi, il tentativo di consolidarsi in questi due settori, blindando il controllo su Sky. Comcast,...

Comcast vuol soffiare Sky a Murdoch : Maddalena Camera Comcast vuole i 23 milioni di abbonati alla pay tv di Sky in Europa, sparsi tra Gran Bretagna, Germania e Italia, mettendo sul piatto 25 miliardi di euro per un'Opa da cui conta di ...

Comcast sfida Murdoch - sul piatto 25 miliardi per Sky : Comcast mette sul piatto 22,1 miliardi di sterline , 25 miliardi di euro, per comprare Sky. sfida così apertamente l'offerta di Rupert Murdoch sul colosso inglese dei media e punta a mettere in ...

Comcast rovina i piani di Murdoch - offre di più per Sky : L'azienda guidata da Bob Iger è pronta a spendere 52,4 miliardi di dollari per rafforzarsi nello streaming e sfidare Amazon e Netflix con asset che includono anche il gioiello Sky. Comcast ha ...

Sky COMPRATO DA COMCAST?/ Vola il titolo sulla Borsa di Londra : balzo del 21% dopo Opa del gruppo Usa : Sky COMPRATO da COMCAST? Il gruppo televisivo via cavo americano ha fatto sapere di essere interessato all'acquisto della piattaforma. balzo positivo del 21% sulla Borsa di Londra.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:01:00 GMT)