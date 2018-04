Sky Atlantic Dawson' s Creek | il canakle dedicato alla serie cult dei primi anni 2000

Divorce 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione in onda su Sky Atlantic il 24 aprile : È già finito il lungo percorso verso la rinascita di Frances mentre i fan si chiedono se Divorce 3 ci sarà o meno. Sarah Jessica Parker si prepara per il gran finale della seconda stagione in onda oggi, 24 aprile, su Sky Atlantic. In questi ultimi episodio si è dato largo spazio e molta attenzione ai fan della coppia protagonista ma anche alla voglia di rinascita di Frances, il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker, nota per il suo ...

Dawson's Creek - ecco il canale dedicato (per una settimana) di Sky Atlantic : ...

Cast e personaggi di Westworld 2 - al via stasera 23 aprile su Sky Atlantic : da Evan Rachel Wood a Ed Harris : Il Cast e personaggi di Westworld 2 debuttano ufficialmente stasera, 23 aprile, su Sky Atlantic. Dopo la messa in onda di stanotte, in contemporanea USA, il primo episodio della seconda stagione sarà trasmesso in versione sottotitolata. Nel nuovo ciclo di episodi, si ritorna a Westworld con qualche novità. Oltre all'introduzione del citato Shogun World, scopriremo cos'è successo dopo la folle rivolta iniziata nel finale della precedente ...

WestWorld - la seconda stagione in esclusiva su Sky Atlantic HD : Dopo gli sconvolgenti eventi del finale della prima stagione, la Delos è pronta a riaprire le porte della cittadina di Sweetwater e del suo parco nelle nuove avventure della seconda stagione di WestWorld, la serie tv rivelazione del 2016 prodotta da HBO, in onda su Sky Atlantic in esclusiva per l’Italia da lunedì 23 aprile in versione originale sottotitolata alle 21.15 e - in contemporanea con gli Stati Uniti – dalle ...

Su Sky Atlantic la storia di Daphne Caruana Galizia : ... "Daphne - Esecuzione di una giornalista" racconta la vicenda della brillante giornalista che per anni, in solitudine, ha messo a nudo il Potere sull'isola di Malta: la compromissione della Politica, ...

Westworld - su Sky Atlantic si riaprono le porte del parco in cui tutto è possibile : Pronti per tornare al parco di Westworld, a tornare "online"? Le porte si apriranno in Italia questa notte quando Sky Atlantic HD trasmetterà il primo episodio in versione originale di Westworld, replicato poi lunedì 23 in prima serata e lunedì 30 in versione doppiata, il tutto mentre su HBO partirà domenica 22 aprile. Hai mai dubitato della natura della tua realtà? Dopo sedici mesi di lavorazione, di teorie, di parchi soltanto ...

Daphne - esecuzione di una giornalista - il film inchiesta su Sky Atlantic : 16 ottobre 2017: la giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia viene uccisa dall’esplosione di un’autobomba, dopo aver subito minacce di morte. Gli esecutori vengono arrestati, ma a sei mesi dall’omicidio restano ancora nell’ombra i mandanti dell’attentato. Parte da qui “Daphne – esecuzione DI UNA giornalista”, il film-inchiesta in onda domenica 22 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic HD e su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On ...

'Daphne - esecuzione di una giornalista' - il film su Sky Atlantic - : A 6 mesi dall'attentato, un film-inchiesta sulla morte della reporter maltese che aveva messo a nudo le ombre del potere sull'isola. L'appuntamento, che fa parte del ciclo "Il racconto del reale", in ...

La maratona de Il trono di spade su Sky Atlantic continua con la 2ª stagione : trame episodi del 19 e 26 aprile : Archiviata la prima, è ora di ripartire con la seconda stagione de Il trono di spade su Sky Atlantic: la maratona delle sette stagioni della serie targata HBO, cominciata cinque settimane fa, continuerà anche nella serata di questo giovedì 19 aprile. Lo scorso 12 aprile abbiamo salutato la prima stagione con la trasmissione degli episodi 1x09 e 1x10. Questa sera sarà quindi il momento dei primi due episodi della seconda stagione, il 2x01 e ...

Cast e personaggi di Billions 3 al via su Sky Atlantic il 13 aprile : John Malkovich guest star : Cast e personaggi di Billions 3 sono pronti per il debutto di oggi, 13 aprile, sempre nel prime time di Sky Atlantic. Ancora una volta sarà una guerra all'ultimo sangue tra Bobby e Chuck ma le novità non mancheranno in questa nuova stagione a cominciare proprio alla guest star dei nuovi episodi ovvero John Malkovich pronto a vestire i panni del miliardario russo Grigor Andolov. La serie tv creata da Brian Koppelman e David Levien prenderà il ...

Billions - la terza stagione sulle rockstar alta finanza arriva su Sky Atlantic HD : alta finanza, politica, potere, famiglia. Tornano gli squali guidati dal miliardario rockstar Bobby Axelrod (Damian Lewis), piegato alla fine della seconda stagione di Billions dal sempre più spregiudicato Chuck Rhoades (Paul Giamatti), il procuratore di New York che fin dalla prima stagione della serie tv SHOWTIME®, con metodi sempre meno ortodossi, ha messo “Axe”, i suoi collaboratori e la Axe Capital nel mirino. In e...

Il trono di spade su Sky Atlantic saluta la prima stagione e si prepara per la seconda : trame del 12 e 19 aprile : Come ogni giovedì, torna l'appuntamento con Il trono di spade su Sky Atlantic: la maratona delle sette stagioni della serie saluterà nella serata di questo 12 aprile la prima stagione, della quale saranno infatti trasmessi gli ultimi due episodi. La serata si aprirà quindi con l'episodio 1x09, intitolato "La confessione" in italiano e "Baelor" in lingua originale. Eccone la trama: "Con la vita di Sansa in pericolo, Ned prende una decisione ...

Il Miracolo in onda a Maggio su Sky Atlantic : data ufficiale della serie con Guido Caprino : Sta per aprirsi un'era, quella di Niccolò Ammaniti prestato alle serie tv, che sicuramente registrerà risultati importanti a cominciare da Il Miracolo. L'attesa serie originale debutterà su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno proprio il mese prossimo, a Maggio, e occuperà la prima serata del martedì dall'8 Maggio. Manca un mese al debutto della serie e il pubblico è in attesa di vedere il primo trailer ufficiale che avrà come protagonista Guido ...

Gomorra 4/ Via alle riprese da metà aprile : la probabile data di uscita su Sky Atlantic : Il cast di Gomorra 4 torna sul set a metà aprile per le nuove riprese che si avranno luogo a Napoli, Bologna e Londra. La serie tornerà in televisione nella primavera del 2019.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 08:11:00 GMT)