Siria | Mosca | in luoghi colpiti da raid no sostanze chimiche

Mistero su un attacco in Siria : avviata la difesa aerea di Mosca : "Ci sono dei suoni. Simili a degli strike. Aspetta...". Sono le 20.11 di questa sera e un nostro contatto che vive non distante dalla base russa di Hmeymim ci avvisa che qualcosa di molto strano sta accadendo in Siria. Un nuovo attacco di Russia, Stati Uniti e Gran Bretagna? No.Secondo le immagini diffuse in rete - e raccolte da Syrialiveumap, il sito continuamente aggiornato su ciò che accade in questo Paese mediorientale - i russi avrebbero ...

Siria - Mosca : ispettori Opac verso Duma : 16.02 Gli ispettori dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche sono partiti da Damasco per dirigersi verso Duma, dove si trova il sito del presunto attacco chimico del 7 aprile. Lo ha reso noto il ministero Esteri russo. "Ci aspettiamo un'indagine imparziale su ciò che è successo e la rapida presentazione di una relazione oggettiva", la richiesta di Mosca, secondo quanto riporta l'agenzia russa Interfax. La squadra Opac è stata ...

Siria, Mosca: "Arma chimica Novichok prodotta dagli Usa" | Il Pentagono voleva il via libera del Congresso per il raid

Crisi Siria - Mosca accusa Parigi : basta interferire e manipolare : "Chiediamo ai Paesi occidentali responsabili dell'attacco illegale in Siria di smettere di manipolare l'opinione pubblica e interferire nel lavoro delle organizzazioni internazionali". Lo ha affermato ...

SIRIA, OPAC "Damasco e RUSSIA ritardano missione a DUMA sulle Armi chimiche. Temiamo occultamento prove". Assad e Putin, "non ci sono condizioni di sicurezza nell'area".

Siria - Usa e Londra sull’attacco a Douma : «Mosca potrebbe aver alterato le prove» : Washington sospetta che la Russia abbia già visitato il luogo del presunto attacco chimico per ostacolare i compiti degli ispettori dell’Opac. Dello stesso parere la premier May

Siria - la denuncia di Londra : "Damasco e Mosca bloccano l'accesso degli ispettori OPAC a Duma" : Gli Usa annunciano: "Pronti a varare nuove sanzioni contro Mosca". E si aspettano maggiore collaborazione da parte delgi alleati.

Siria : Putin telefona a Iran - avverte su caos con nuovi attacchi Usa. Washington prepara sanzioni contro Mosca : Avvertimento della Russia agli Stati Uniti, dopo i bombardamenti sferrati contro la Siria da Usa-Francia-UK.

Siria - pronte nuove sanzioni Usa contro Mosca. Macron : «Russia complice nell'uso di armi chimiche» : L'annuncio dell'ambasciatrice americana all'Onu Nikki Haley e la condanna del presidente francese. Intanto c'è anche un nuovo progetto di risoluzione sulla Siria al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Siria - Putin : raid portano a caos. Trump verso nuove sanzioni a Mosca | : Durante una telefonata con il leader iraniano Rohani, il presidente russo ha definito i bombardamenti "azioni illegali". Intanto Usa, Gb e Francia preparano una nuova bozza di risoluzione all'Onu ...

Siria - Usa bombarda Assad/ Trump - "attacchi necessari" e prepara nuove sanzioni contro Mosca : bombardamenti in Siria: Trump fa allontanare Turchia e Russia, la bocciatura dell'Onu alle richieste di Mosca. Raid di Israele contro base Iran ad Aleppo. Ultime notizie e possibili scenari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:19:00 GMT)

Siria - Berlusconi : “Al più presto governo autorevole per mediazione Usa-Russia. Mosca non sia vista come avversaria” : Nella crisi Siriana l’Italia potrebbe avere un importante ruolo di mediazione, come quando a Pratica di Mare nel 2002 l’Alleanza atlantica si aprì per la prima volta anche alla Russia per il vertice Nato. Ma per farlo il nostro paese ha bisogno di “un governo italiano autorevole”, che “potrebbe riprendere a lavorare proprio in quella direzione, perché l’Italia proprio nel Mediterraneo ha grandi interessi in gioco ma ...

Siria - lettera di Berlusconi : «Ora governo per mediare tra Usa - Mosca e Ue» : Il leader di FI: «La Russia resta un partner strategico». «Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere. Da occidentale che ama l’America e l’Europa credo che Putin non vada visto come avversario