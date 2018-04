Sirene 2 | La Strada di Casa 2 | la Rai annuncia il rinnovo delle due fiction

Sirene 2 e La Strada di Casa 2 : le fiction di successo targate Rai - arrivano i sequel : Sirene e La Strada di Casa le fiction di successo targate Rai, arrivano con le seconde stagioni. Quando e cosa accadrà? Le fiction Rai sono sempre garanzia di successo ed è forse che in questa ottica arrivano sempre i sequel. E’ quello che sta accadendo per due delle fiction più amate della scorsa stagione: Sirene e La Strada Di Casa. Sirene e La Strada di Casa, in arrivo i sequel Il cast è stato riconfermato per ambedue le fiction ma non ...