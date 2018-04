Sindaco e cittadini ripuliscono erbacce e rifiuti a Chiaravalle

'Povera città' di Enna : al Comune si gioca sui cittadini facendosi i dispettucci. Il Sindaco lancia sfida : Ci siamo candidati per cancellare le vecchie logiche clientelari della politica, per superare i vecchi schemi oltre che per prenderci cura della nostra città come stiamo facendo. Non cambiamo idea. ...

Rescaldina - esplode e crolla palazzina. Sindaco : "Commosso da solidarietà cittadini" : Rescaldina , Milano, , 1 aprile 2018 - "Sono davvero commosso . Appena si è saputo che servivano alloggi mi hanno telefonato tante persone, chi per mettere a disposizione appartamenti, chi anche solo ...

Abitazioni svaligiate - il Sindaco avvisa i cittadini con un messaggio di allerta : ORTELLE - Ortelle è piccolo comune del basso Salento. Poco più di 2mila e 300 abitanti. La percezione di un evento nefasto, in una comunità ristretta in cui si conoscono tutti, è sicuramente più alta ...

Norcia - sequestrato il centro polivalente di Boeri. L’amarezza del Sindaco e dei cittadini : “La sofferenza non è scritta nelle norme” : Non rabbia, ma soprattutto amarezza e delusione. È quella che si respira a Norcia, nel totale silenzio, dopo il sequestro preventivo del centro polivalente ‘Norcia 4.0’ – realizzato dall’architetto Stefano Boeri e inaugurato nel giugno 2017 per restituire alla cittadinanza un centro di aggregazione dopo il sisma – nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura di Spoleto. “Sono rispettoso delle istituzioni e del lavoro ...