Sim Card Info Pro visualizza informazioni dettagliate sulle SIM presenti nello smartphone

Chievo Inter 1 a 2 Serie A trentaquattreSima giornata - tre punti grazie a Icardi e Perisic : Vittoria importante e non certo facile per i neroazzurri che a Verona hanno la meglio sul Chievo non senza difficoltà. Primo tempo con tante occasioni, ma poco cinismo. Nella ripresa, invece, Icardi ...

Inter - Spalletti : 'Icardi e Perisic? Il merito è di chi gli porta la palla. L'anno prosSimo lotteremo con Juve e Napoli' : L'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti ha parlato a Premium Sport dopo l'importante vittoria di Verona contro il Chievo: 'Icardi e Perisic sono due giocatori importanti per la squadra, ma non dobbiamo ridurre a loro due la nostra vittoria: i nostri attaccanti ...

Polveriera Juventus - Madrid peggio di Cardiff : strascichi pesantisSimi - incubo “zero tituli” e un ciclo che finisce male : La vittoria contro la Sampdoria non ha mascherato il nervosismo in casa Juventus: l’eliminazione di Madrid continua a fare male e rischia di lasciare strascichi pesantissimi sul cammino dei bianconeri in stagione. Lo scudetto è certamente più vicino, ma non è tutto oro quello che luccica: i 6 punti di vantaggio con il Napoli non sono particolarmente rassicuranti, soprattutto in una condizione di tale nervosismo in casa bianconera. Domani ...

Card. Simoni - esorcismi con il cellulare : Sono arrivati a Roma oltre 250 sacerdoti provenienti da 51 Paesi del mondo. Tra i nuovi temi da esplorare quello della pedofilia, "fermo restando la responsabilità delle persone", precisa p. Pedro ...

Riccardi - patrioti - centristi I nuovi fedelisSimi di Max : L'abbraccio contagioso al leader del centrodestra sta coinvolgendo gli altri partiti. Dal numero due in pectore ai meloniani e agli ex alfaniani. E intanto Saro gongola

Annunciata la data d'uscita di Cultist Simulator - un peculiare card game dagli autori di Sunless Sea : Weather Factory, lo studio di sviluppo composto da un ex membro e dal fondatore stesso di Failbetter games, autori di Sunless Sea, ha appena annunciato la data di uscita di Cultist Simulator, un peculiare card-game che miscela le meccaniche del genere con una narrativa dai toni squisitamente horror.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, Cultist Simulator sarà disponibile a partire dal 31 maggio per PC e dispositivi mobile. Per ...

Rai - lutto nel giornalismo sportivo : morto Ignazio Scardina - volto di 90eSimo minuto : lutto nel mondo del giornalismo sportivo. È morto a 70 anni Ignazio Scardina , voce e volto di 90esimo minuto e della Domenica sportiva . A darne notizia la famiglia su Facebook: 'Per tutti gli amici di Ignazio.

April Summers festeggia così la vittoria dell’Inter : scatti caldisSimi su Instagram per Icardi [FOTO] : 1/14 Foto Instagram ...

L'Italiano Riccardo Romiti è all'interno del video di Blizzard per il venteSimo anniversario di Starcraft : Starcraft compie vent'anni, vent'anni di battaglie tra Terran, Protoss e Zerg; icone divenute leggenda nel panorama del gaming mondiale come Sarah Kerrigan, Tassadar e soprattutto Jim Raynor, iconico eroe della resistenza terrestre che ha ispirato nella scelta del suo nome di battaglia Riccardo Romiti "Reynor", uno dei più forti giocatori di Starcraft 2 al mondo a soli 15 anni.Blizzard festeggia uno dei suoi giochi più amati con un video ...

LIVE Anthony Joshua vs Joseph Parker - Mondiale pesi masSimi in DIRETTA : sfida tra Campioni a Cardiff - quattro cinture in palio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anthony Joshua vs Joseph Parker, uno dei match più attesi dell’anno per la boxe. Al Principality Stadium di Cardiff, davanti a 78mila spettatori, verranno messe in palio quattro cinture mondiali dei pesi massimi: WBA, WBO, IBF, IBO. Il britannico, di fronte al proprio pubblico, partirà con tutti i favori del pronostico ma il coriaceo neozelandese non vorrà arrendersi facilmente. Il vincitore ...

Nuova "Carducci" - enneSimo slittamento dei lavori? Dalla Prociv rassicurano : "Si parte a metà aprile" : I trenta giorni stimati sono ormai agli sgoccioli e dal Centro di protezione civile di Foligno rassicurano che tutto sta procedendo secondo i piani. Aprile, dunque, dovrebbe essere il mese giusto per ...

Anthony Joshua vs Joseph Parker - Mondiale pesi masSimi : i pugili ai raggi X. Due imbattuti titanici per la sfida di Cardiff : Tutto è pronto per uno degli incontri più attesi dell’anno. Sabato 31 marzo si affronteranno Anthony Joshua e Joseph Parker: a Cardiff, il britannico e il neozelandese incroceranno i guantoni nel match che mette in palio le cinture mondiali WBA, WBO, IBO, IBF dei pesi massimi. Conosciamo meglio i due pugili analizzandoli ai raggi X, ricordando che Joshua è il grande favorito. Anthony Joshua: Soprannominato AJ, il 27enne britannico è ...

Ciclismo : la prosSima edizione degli Internazionali d'Italia sarà da cardiopalma : La gara Open maschile della seconda tappa di Internazionali d'Italia Series verrà trasmessa in diretta streaming integrale sui canali ufficiali del circuito, con highlights delle prove Open Donne, ...

Infarto : enneSima morte per arresto cardiaco in una giovane : Dopo la morte della giovane di Cefalù il Prof. Michele Gulizia, Prseidente della Fondazione per il Tuo cuore Onlus e Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima, ha dichiarato: “Si continua a restare attoniti spettatori di decessi improvvisi per malattie cardiovascolari in giovani adolescenti o bambini senza patologie conclamate. Non ci sono parole per esprimere sgomento e solidarietà ai genitori e alle ...